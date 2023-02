Sorpresa para los gamers: se anunció una nueva entrega de Mortal Kombat. Aquí le contamos todos los detalles

Los fanáticos de los videojuegos recibieron una de las mejores noticias de lo corrido del año. Sin antelación ni spoiler, Mortal Kombat 12 fue anunciado oficialmente.

Mortal Kombat 12 confirmed for this year in a Warner Bros. Discovery earnings call https://t.co/VrllYL9bDP — Wario64 (@Wario64) February 23, 2023

Durante su reporte de ganancias, la compañía Warner Bros Discovery no se centró en rodeos y anunció que este año empezará la venta de una nueva edición del célebre videojuego de peleas. Será la edición 24 de la popular saga, la cual ha estado vigente en el mundo gamer desde 1992.

Hasta el momento, lo único anunciado fue su venta, por lo que no se conocen aún los detalles del juego. “Llegarán muchos más, incluyendo el muy esperado Mortal Kombat 12 y Suicide Squad: Kill the Justice League, juegos que también están previstos para este año con ambiciosas expectativas de lanzamiento”, manifestó David Zaslav, CEO de Warner Bros.

David Zaslav, CEO de Warner Bros. - Foto: Bloomberg

El anuncio de MK12 tomó por sorpresa al público, debido a que no habían indicios ni rumores sobre su desarrollo. Ni siquiera la compañía había mencionado lo más mínimo sobre el juego. El 2023 será un año importante en la historia de los juegos de combate. Aparte de Mortal Kombat, sus competencia directa, Street Fighter y Teken, también tienen planeado vender una nueva entrega este año. La cúspide de los tres será cuál logra ser el mejor para los usuarios, un propósito sumamente retador.

La última vez que el mundo mitológico y bélico dio a conocer una entrega fue hace cuatro años, con Mortal Kombat 11. Esta versión aportó en la trama de la saga y se espera que la nueva entrega genere aún más expectativa en los jugadores.

Aunque en estos años no hubo pistas sustanciales sobre el desarrollo de esta versión, en diciembre del año pasado, Andrew Bowen, actor que le da voz al emblemático personaje de Johnny Cage, publicó una imagen con su personaje acompañado de otros protagonistas de la saga (como Liu Kang), junto con el título ‘Mortal Kombat XII: Back to the Past”. Algunos fanáticos sintieron esto como un spoiler, pero no llegó a más.

Johnny Cage, personaje de Mortal Kombat. Esta fue la publicación de Andrew Bowen, actor de voz. - Foto: Instagram: @andrewsbowen

La incertidumbre frente a los personajes, la jugabilidad, los escenarios y la historia se irán incrementando cada vez más. Los fans estarán al tanto de cualquier mínimo detalle que expongan directores, programadores, compañías o actores de voz sobre el juego. La entrega de este año tiene la vara alta, debido a que el MK11 del 2019 fue aclamado por la crítica.

¿Quién estará en esta entrega? Mortal Kombat 12 podría mostrar una vez más a Liu Kang, Raiden, Scorpion, Sub-Zero, Kitana, Mileena, Sonya Blade, Johnny Cage, Kung Lao, Kano, Baraka, Jax, Jade, Kabal y Noob Saibot combatiendo. Sin embargo, cualquier cosa puede pasar y no sería improbable que uno de los personajes clásicos no esté. No obstante, eso sería un balde de agua fría para los fanáticos.

Además de ellos, la intriga de conocer a nuevos personajes no dejará descansar a los usuarios. En las últimas entregas, ha sido tendencia presentar guerreros jugables, los cuales le aportan a la trama y cuentan con movimientos y combos personalizados. ¿Cuáles serán los de este año?

Portada Mortal Kombat 11 Ultimate. - Foto: Warner Bros.

¿Cómo acabó Mortal Kombat 11?

La trama del juego culminó en MK11 con el capítulo 17, titulado Jaque Mate y que cuenta con el protagonismo de Shang Tsung. Las fuerzas de Raiden y sus aliados llegan ante la fortaleza de Kronika. El dios del rayo se prepara para su batalla atemporal con Liu Kang, percatándose que Shao Kahn ha desembarcado justo tras arrojar la cabeza decapitada de Kotal.

Fujin (amigo de Raiden) insiste en combatir contra ellos, pero Raiden le persuade para que le entregue la corona y ser el rey del Reino del universo. Finalmente, Fujin acepta, pero luego se da cuenta que no se trataba del verdadero dios del rayo, sino del malvado Shang Tsung camuflado. Con la corona, él derrota a Nightwolf, Fujin y al propio Raiden, acompañado de Shao Kahn y Sindel, dos antagonistas de la trama. Cuando se disponían a derrotar a Kronika, diosa del tiempo, ocurre algo inesperado.

Shang Tsung traiciona a sus homólogos al combatir contra ellos y derrotarlos. A medida que él asesinaba a sus contrincantes, se apoderaba de sus almas y poderes. Finalmente, logra vencer a Kronica. Todo parecía indicar que cumpliría su objetivo y tendría el control de las Arenas del Tiempo para ser prácticamente el ser más poderoso del universo, aparece Liu Kang, el dios del fuego, quien decide pelear contra él y devolver el equilibrio.

En ese momento, el jugador tiene que decidir a qué personaje escoge para la batalla. Si es Liu Kang, este derrotará a Shang Tsung y tomará posesión con la corona. Por lo que será el encargado de las Áreas del Tiempo y restaurar todo el daño ocasionado por la maldad. El dios del fuego va al templo Shaolin, donde se encuentra con la primera versión de Kung Lao para entrenarlo y que él sea el guerrero que proteja el universo.

En caso de decidir por Shang Tsung, él absorberá el alma de Liu Kang y contará con un poder inimaginable. Los caídos en combate reviven, pero para cumplir las órdenes del Tsung. Tanto así que Raiden y Fujin le comentan que la Tierra, el Mundo Exterior y el Inframundo han sido conquistados, por lo que sólo faltarán el Reino del Caos y el Reino del Orden para tener bajo su control todo el universo.

Por ahora, los detalles son pocos. Sin embargo, se espera que la nueva entrega siga de mejor manera la trama y muestre una aventura más de los emblemáticos personajes de Mortal Kombat.