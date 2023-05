Spotify se va contra la inteligencia artificial y toma fuerte medida contra las canciones creadas con esta tecnología

- Foto: NurPhoto via Getty Images

- Foto: NurPhoto via Getty Images

Las diferentes herramientas de inteligencia artificial que hay inundado internet se han convertido en la mano derecha para millones de usuarios que han encontrado en esta alternativa la solución para resolver muchas de sus necesidades.

Existen de diferentes tipos y han resultado ser bastante útiles para resolver algunos problemas cotidianos; así mismo, se han convertido en poderosas interfaces capaces de crear páginas web, diseñar videojuegos, leer correos electrónicos, editar videos, suplantar famosos y hasta permitir hablar con personas ya fallecidas.

En medio de todo esto, hubo miles de usuarios que encontraron cómo crear canciones con diferentes herramientas de inteligencia artificial, algo que parecería irreal, pero que a la hora de sonar en emisoras o en la red, era casi imposible diferenciar cuáles eran interpretadas por cantantes de carne y hueso y cuáles fueron creadas con este tipo de tecnología.

Cientos de usuarios han recurrido a la inteligencia artificial para crear canciones y poder realizar un fraude inflando las cifras de reproducciones. - Foto: Europa Press via Getty Images

Una vez creadas, estas fueron subidas a plataformas de streaming como Spotify, plataforma líder en el sector y la cual se dio a la tarea de intentar identificarlas y darlas de baja de sus servidores.

Toda esta cruzada contra este tipo de canciones se dio gracias a que la disquera Universal Music Group (UMG) se quejó luego de que los artistas Drake y The Weeknd lanzaran el tema Heart on My Sleeve, el cual fue creado y producido pro una inteligencia artificial. Según la compañía, esta práctica atentaba contra los derechos de autor, por lo que promovió que la cinta fuera eliminada de las diferentes plataformas de audio.

La cruzada de UMG fue más allá y llegó a los oídos de Spotify, plataforma líder en la reproducción de música y pódcast y la cual distribuye regalías entre los dueños de los derechos de autoría de las canciones que se encuentran colgadas allí.

En medio de todo esto está Boomy, una herramienta de inteligencia artificial dedicada a la creación de canciones y plataforma que, según el Financial Times, estaba alterando las cifras de reproducciones, algo que podría constituir un delito y que podría afectar las finanzas de compañías como Spotify y Apple Music.

Spotify acumula 500 millones de oyentes mensuales. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Debido a esto, la plataforma de streaming atendió a la solicitud de UMG y decidió dar de baja miles de canciones de Boomy. “La reproducción artificial es un problema de larga data en toda la industria”, señaló la compañía, al mismo tiempo que indicaba que seguiría adelante con la purga en sus servidores.

La industria de la música ha detectado que hay usuarios que acuden al fraude en estas plataformas para lograr generar ingresos; crean muchas canciones a través de herramientas de inteligencia artificial y luego acuden a servicios de boots para que sus reproducciones aumenten y poder configurar el fraude.

Truco para utilizar una canción de Spotify como tono de alarma o de llamada

De las miles de canciones que hay allí alojadas, hay algunas que tienen mayor número de reproducciones que otras y pude obedecer a que son de artistas mucho más famosos, son lanzamientos recientes o simplemente están de moda.

Por ello, ha comenzado a circular en redes sociales un truco que muy pocos usuarios conocían de esta aplicación y los dispositivos Andorid, y es que esa canción preferida puede ser seleccionada como tono de alarma en el celular.

La plataforma decidió eliminar miles de canciones creadas con inteligencia artificial. - Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Lo que se deba hacer para cambiar ese tono aburrido con el que suelen levantarse las personas, es muy sencillo, y no se necesita de descargar archivos u otras aplicaciones, solo se debe cerciorar de que la última actualización de la aplicación esté instalada en el celular.

Pasos para poner una canción de Spotify como tono de alarma