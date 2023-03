Stablecoins: usos prácticos que puede darle a los dólares digitales en su día a día

Las stablecoins no solo representan una opción para proteger los ahorros.

Actualmente, muchas personas en el mundo han decidido realizar inversiones en activos digitales y algunas de ellas están ahorrando o haciendo operaciones con staiblecoins o dólares digitales.

La inflación que hoy en día presenta Colombia, junto a la devaluación de la moneda, crea un escenario en donde el dinero de las personas cada vez alcanza para menos. Por esa razón, algunos han considerado la compra de una moneda fuerte en los mercados internacionales como un medio para tener un ahorro.

Ese es el caso del dólar estadounidense, el cual puede ser una buena opción para proteger los ahorros ante una elevada inflación. No obstante, abrir una cuenta en dólares supone una tarea que no es sencilla, puesto que en algunos se requiere presentar una serie de documentos que no todos poseen.

Algunas personas buscan ahorrar en dólares para escapar de la devaluación del peso. - Foto: Getty Images

En este contexto, las stablecoins, dólares digitales (USDC), se convierten en una opción atractiva y sobre todo cómoda para quienes desean evitar que sus reservas de dinero en pesos se devalúen.

¿Qué son los dólares digitales?

Los dólares digitales (USDC), también conocidos como Stablecoins, son activos digitales que tienen un valor equivalente al dólar americano, cada uno de ellos es emitido en una blockchain y está respaldado por un dólar real que están en depósitos fiduciarios para así asegurar su equivalencia en todo momento. Por lo tanto, este es un recurso de gran utilidad para proteger los ahorros en periodos en los que una moneda presenta alta volatilidad del mercado.

De manera que obtener dólares digitales actualmente es una operación que se puede hacer de forma sencilla y segura, puesto que existen aplicaciones móviles como Airtm, Littio o Efy Finance, que permiten adquirir USDC y mantenerlos en billeteras digitales. Gracias a ello es posible tener dólares digitales sin pagar comoisiones y eliminado los trámites engorrosos que representan abrir una cuenta bancaria dolarizada.

Los dólares digitales son una popular opción para ahorrar dinero. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué usos prácticos que pueden tener los ahorros en dólares digitales?

Actualmente, existen varias alternativas de uso que las personas dar al dinero que tienen ahorrado en dólares digitales. Gracias a alianzas entre plataformas especializadas en stablecoins con instituciones financieras, ahora es posible realizar pagos con este tipo de activos.

“Sí, siempre que la plataforma cuente con una tarjeta para uso cotidiano del saldo en la cuenta u opciones de cash out a cuentas bancarias locales, las personas podrán disponer de su capital en dólares digitales cuando quieran. Algunas ofrecen mayores beneficios como no tener restricciones, ni límites de montos transaccionales e incluso beneficios en cashback por compras”, explixó Juan Barrios, director de mercadeo de Efy Finance.

Otros usos que pueden tener los USDC, según la plataforma que emplee para adquirirlos:

Compras online seguras

Pagos en línea.

Retiros en efectivo.

Uso internacional.

Sin límite de gasto diario ni restricciones de montos.

De manera que si la plataforma ofrece un plástico, para efectos prácticos será es lo mismo que tener una cuenta en dólares con una tarjeta internacional.

Recomendaciones a considerar antes de ahorrar en dólares digitales

Pese a que actualmente existen distintos tipos de casas emisoras de dólares digitales, es fundamental informarse adecuadamente antes de comenzar a hacer inversiones en el mercado de las Stablecoins. Por ello es vital verificar la reputación de una plataforma y consultar todos los detalles que rodean la compra de activos digitales y los procesos que hay en la transferencia de divisas electrónicas como los dólares digitales.

Esta es la primera prueba de este tipo que se realiza no solo en Colombia, sino en todo América Latina y el Caribe. - Foto: Getty Images

Expertos recomiendan que las personas que estén interesadas en ahorrar entrar en esta modalidad de inversión deben empezar su ahorro con un monto de 100 dólares en adelante. De igual manera, se sugiere invertir un capital que no está destinado para el pago de deudas o que podría ser requerido para costear una obligación en futuro cercano.