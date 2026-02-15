Su bandeja de entrada de Gmail ya no volverá a estar saturada gracias a esta potente función con inteligencia artificial

El correo electrónico sigue siendo uno de los métodos de comunicación más importantes. Aunque con el paso del tiempo han surgido nuevas alternativas, continúa siendo fundamental, especialmente en el ámbito profesional, donde se requiere intercambiar información confidencial o archivos que no pueden compartirse fácilmente a través de aplicaciones de mensajería.

Google ofrece uno de los servicios más utilizados en este campo: Gmail. Esta plataforma ha ganado popularidad en distintos países gracias a su interfaz sencilla y a su integración con otras herramientas, como Google Drive, que permite almacenar archivos, gestionar documentos y trabajar en línea. Esta combinación facilita las tareas corporativas y optimiza el flujo de trabajo.

Sin embargo, uno de los problemas más frecuentes que enfrentan los usuarios es la saturación de la bandeja de entrada. A diario llegan correos innecesarios, muchos de ellos provenientes de publicidad o de sitios web a los que la persona se suscribió para recibir información. Esta situación no solo resulta molesta por el constante bombardeo de mensajes irrelevantes, sino que también puede ocupar espacio de almacenamiento y dificultar la localización de correos verdaderamente importantes.

Google lanzó AI Inbox, una herramienta que reorganiza los correos mediante inteligencia artificial. Foto: Getty Images

La solución para una bandeja de entrada más organizada

Con el objetivo de mejorar esta experiencia, Google presentó AI Inbox, una función basada en inteligencia artificial que reorganiza los correos electrónicos. En lugar de mostrarlos únicamente en orden cronológico, el sistema prioriza aquellos que requieren atención inmediata. De esta manera, al abrir Gmail, el usuario encuentra primero los mensajes más relevantes, mientras que el resto queda en segundo plano hasta que haya tiempo para revisarlo.

La herramienta se divide en dos secciones principales:

Tareas sugeridas: destaca los mensajes que requieren alguna acción, resaltando en negrita datos clave como fechas de vencimiento de facturas o recordatorios importantes.

destaca los mensajes que requieren alguna acción, resaltando en negrita datos clave como fechas de vencimiento de facturas o recordatorios importantes. Temas para mantenerse al día: ofrece resúmenes breves de actualizaciones relevantes, como itinerarios de viaje, reservas o confirmaciones de compra.

Esta función es posible gracias a Gemini 3, la versión más avanzada de inteligencia artificial de Google. A diferencia de otros sistemas que solo detectan palabras clave, este modelo aprende de los hábitos del usuario: analiza con quién intercambia más correos, cuáles abre de inmediato y cuáles suele ignorar, para ofrecer una organización más personalizada.

El correo electrónico continúa siendo uno de los métodos de comunicación más relevantes. Foto: Getty Images

Por ahora, la implementación comenzó en Estados Unidos para un grupo limitado de evaluadores y para quienes cuentan con suscripciones a Google AI Pro y Ultra. Actualmente está disponible en inglés, aunque se prevé que en los próximos meses llegue en español y se extienda a un mayor número de cuentas.