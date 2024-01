Sus datos personales pueden estar en la ‘dark web’, así puede saber si esa información cae en manos criminales

No conteste si recibe mensajes o llamadas que tengan estos números; suelen ser estafas

Este término no se debe confundir con la llamada ‘deep web’ , que es aquella parte de Internet a la que solo se puede acceder a través de un inicio de sesión o que cuenta con un muro de pago.

Para acceder al contenido de la ‘dark web’ no se pueden utilizar navegadores como Google o Safari , sino que se puede encontrar en todas aquellas redes que componen la ‘dark web’, conocidas como ‘darknets’, para cuyo acceso es necesario un ‘software’ especializado. Algunas de las más conocidas son The Onion Router (TOR), ZeroNet o I2P.

Las empresas son el principal objetivo

La información sensible y confidencial de los usuarios puede acabar en la ‘dark web’ de diferentes maneras. Comúnmente, las filtraciones de datos se asocian a ataques de actores maliciosos que roban datos mediante métodos como el ‘phishing’ o la implementación de ‘malware’ .

Cómo comprobar si los datos personales están en la ‘dark web’

Para evitar este escenario, existen algunas herramientas de análisis como la que proporciona Google a través de la suscripción a Google One, que permite configurar un perfil de usuarios para monitorizar la ‘dark web’ y saber así si la información de usuario se ha visto afectada en brechas de seguridad de datos, tal y como explica la firma en su página web.

Esta herramienta está incluida en todas las opciones de suscripción de Google One y contempla datos como el nombre, la dirección, el número de teléfono, el correo electrónico y credenciales de inicio de sesión. No obstante, para aquellos usuarios que no disponen de este servicio, también se pueden realizar comprobaciones con el nombre de usuario o el ‘email’ de forma gratuita, siempre que se utilice una cuenta de Google personal a través del enlace one.google.com.