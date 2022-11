Telegram les hace caso a sus usuarios y lanza una opción que WhatsApp aún no tiene

Al igual que WhatsApp, Telegram es una plataforma de mensajería instantánea que se ha preocupado por implementar actualizaciones que están enfocadas en incorporar nuevas funciones y mejorar sus sistemas de seguridad para proteger la información que sus usuarios comparten en los chats.

En el marco de esta tendencia, la aplicación de origen ruso ha agregado una función que desde hace un par de años los usuarios de WhatsApp han solicitado sea agregada a la plataforma de Meta.

Se trata de una nueva herramienta que permite generar una transcripción de audios o videos sin la necesidad de acudir a un bot o un servicio externo a la aplicación. De modo que los usuarios podrán convertir en texto el contenido de un mensaje de voz o video de forma automática.

No obstante, esta es una de las funciones que la plataforma ofrecería como una exclusiva para sus usuarios prémium, quienes actualmente pagan una tarifa de 4,99 dólares (cerca de 24.932 pesos colombianos) al mes. De hecho, esta opción también brinda acceso a otras funcionalidades, como una mejor velocidad para descargar los contenidos que se comparten en los chats.

Así las cosas, Telegram también está tomando acciones para lograr un crecimiento de usuarios mediante la estrategia de integrar nuevas funciones. Cabe señalar que la plataforma actualmente es una de las cinco aplicaciones más descargadas del mundo y cuenta con cerca de 700 millones de usuarios activos al mes.

Por otra parte, es importante recordar que hoy en día existe un par de métodos para obtener la transcripción de un audio enviado vía WhatsApp sin la necesidad de instalar apps creadas por terceros.

Prueba de ello es“Alfred The Transcriber”, un bot, producido para WhatsApp, que es capaz de transcribir audios. Para emplear este recurso, los usuarios solamente deben añadir el número +14156809230 a su lista de contactos y posteriormente abrir un chat con el nuevo contacto.

Desde la conversación con el bot, el usuario podrá reenviar la nota de voz que necesita transcribir y después de unos minutos tendrá en el chat el texto completo con la transcripción.

Cabe aclarar que, a pesar de que este servicio es totalmente gratuito, esta herramienta cuenta con una limitación, la cual radica en que solo puede convertir a texto los audios que no superen los 60 minutos de duración. No obstante, este es un servicio que no es infalible y existe la posibilidad de que la transcripción no sea 100 % perfecta.

Telegram prepara una función para que sus usuarios ganen dinero rápidamente

Hace un par de semanas se conoció que Telegram trabaja en la implementación de un sistema de mensajes de pago como una nueva opción que les permita a los usuarios ganar dinero al compartir en los chats los diferentes contenidos que podría crear.

Dicho sistema bloquearía la visualización de fotos o videos, hasta que un usuario pague por pago una tarifa que será fijada por el creador de dichos contenidos.

Actualmente, el sistema de mensajes de pago se encuentran en fase de prueba y por ahora se ha revelado que tendría un formato especial para oculta los archivos multimedia, los cuales se verían de forma borrosa hasta que el usuario haya realizado un pago.

Antes de pagar, una persona vería una imagen difuminada del contenido junto a un mensaje que indica el precio a pagar para poder desbloquear su visualización; al pulsar sobre dicho contenido se abrirá el sistema de pago, el cual sería ejecutado mediante el sistema de Smart Glocal Payments.

Así las cosas, esta opción tendría un funcionamiento relativamente similar al que posee la plataforma de OnlyFans, en donde sus usuarios deben pagar una tarifa, fijada por el creador del contenido, para poder visualizar una serie de videos o fotos que usualmente tiene un contenido adulto.

Aparentemente, los pagos por los contenidos se transferirán de forma inmediata al autor del contenido. No obstante, aún se desconoce cuál sería el porcentaje que se llevaría Telegram por ofrecer este servicio.