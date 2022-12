TikTok se va de frente contra YouTube y lanza actualización que podría ponerle contra las cuerdas

- Foto: VCG via Getty Images

Sin duda alguna, TikTok se ha convertido en una de las redes sociales que más crecimiento ha tenido en los últimos años, gracias a su formato de videos cortos, filtros y funciones para musicalizar las publicaciones, la plataforma china sigue cautivando usuarios.

Pero parece ser que la red social, propiedad de la compañía ByteDance, estaría preparando un nuevo movimiento para entrar en competencia directa con YouTube, servicio de videos y transmisiones en vivo que es altamente usado en el mundo. Según medios internacionales, TikTok planea incorporar el formato de video en su aplicación para así acoger un elemento que ha sido característico en la plataforma de Google.

Cabe recordar que desde hace un par de meses ByteDance ha estado integrado elementos característicos de otras plataformas en la aplicación de TikTok, ejemplo de ello es incremento en la duración máxima de los vídeos que se pueden crear y subir a la plataforma.

Pese a que en sus inicios la red social se destacó por integrar vídeos en formato vertical de duración breve, de 15 segundos como máximo, con el tiempo los amplió a tres minutos y, actualmente, es posible compartir contenido con una duración de hasta 10 minutos.

Gracias a la extensión en la duración máxima de los videos, algunos usuarios han acudido a la plataforma para ofrecer contenidos de tipo para realizar recetas de cocina, manualidades, trucos de videojuegos, entre otros. En su momento, un vocero de la popular aplicación le indicó a TechCrunch que dichos cambios estaban orientados a brindar la posibilidad de que sus usuarios cuenten con más opciones para desatar sus “posibilidades creativas”.

Ahora, en ese mismo medio TikTok confirmó que está probando su nuevo formato de visualización, el cual haría posible apreciar contenido con pantalla completa y en horizontal. Por lo tanto, dicha novedad sí supone un desafío directo a YouTube y al formato que por años ha manejado ese servicio.

Así las cosas, la plataforma china adelanta las pruebas de un nuevo modo de visualización, en horizontal y a pantalla completa, opción que ya ha sido empleada por un número reducido de usuarios de todo el mundo, que han sido elegidos por la marca. Por lo tanto, quienes tengan acceso a dicha funcionalidad podrán apreciar la presencia de un nuevo botón de pantalla completa en todos los vídeos que aparecen en su ‘feed’.

No obstante, vale la pena destacar que tiempo atrás YouTube lanzó una herramienta llamada ‘Shorts’, como una opción para crear contenidos en un formato relativamente similar al que se maneja en TikTok y en los reels de Instagram. De hecho, en estos momentos la plataforma de videos de Google está adelantando diferentes campañas para monetizar los contenidos publicados como ‘Shorts’, para así motivar a los creadores de contenido para que usen este recurso.

De igual manera, hay que subrayar que hace un par de semanas la red social china incorporó en su plataforma la función ‘TikTok Now’, la cual está basada en una opción que está presente en su rival, BeReal.

La mecánica de esta opción se basa en invitar a los usuarios a realizar una publicación rápida que evidencie lo que están haciendo en un momento determinado del día.

Pero esta publicación debe ser producida utilizando la cámara frontal o trasera del teléfono, de esta manera, se puede compartir una selfie o un video del lugar en donde se encuentra el dueño del perfil. De hecho, también es posible emplear ambas cámaras para generar una publicación que permita destacar al usuario y su entorno.

El punto clave de esta función radica en que el usuario nunca tendrá conocimiento sobre el momento en que tendrá que generar dicha publicación, pues la app de TikTok generará una notificación en cualquier momento del día y en ese momento se tendrá que captar el video o la foto.

De manera que las personas contarán con pocos minutos para pensar en qué gesto harán y en el sitio en donde captarán el video o fotografía que se compartirá en la plataforma. En caso de que aparezca un elemento que al usuario no le guste, él no tendrá un recurso para modificar la publicación realizada con TikTok Now.

Gracias a esta mecánica, las personas terminarán compartiendo contenidos de forma más espontánea y mucho más naturales, al no contar con una edición previa a la publicación.