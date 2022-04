TikTok y su nueva herramienta para crear efectos de realidad aumentada

TikTok está comenzando a poner a disposición de todos los usuarios de la plataforma una herramienta destinada a la creación de efectos de realidad aumentada (RA), que hasta ahora solo podía encontrarse en versión beta cerrada.

Se trata de una característica llamada Effect House, que permite a los creadores de la plataforma crear sus propios efectos de cámara para que otros usuarios los utilicen en sus propios videos como si se tratase de una plantilla.

Esta característica ha estado en versión beta cerrada desde el pasado mes de agosto y, desde ahora, se ha abierto para creadores, diseñadores y desarrolladores de todo el mundo, según ha explicado la compañía en un comunicado.

De acuerdo con las cifras proporcionadas por la compañía china, hasta la fecha, más de 450 creadores han publicado efectos en TikTok y han inspirado la creación de más de 1.500 millones de videos, que han generado más de 600.000 millones de visualizaciones en todo el mundo.

Esto indicaría que, con la introducción de Effect House, los creadores podrían animarse a desarrollar plantillas basadas en realidad aumentada para añadir complementos a videos e imágenes.

Según se puede comprobar en una captura compartida por TikTok en su Centro de prensa, algunas de las plantillas recomendadas son ‘Gestos de las manos’, ‘Pruebas de ropa’, ‘Máscara facial 3D’, y ‘Modifica la cara’, que identifica con un nivel, ya sea principiante o intermedio.

Para que los usuarios conozcan la autoría de estos efectos, TikTok los vinculará a las cuentas de sus creadores. De ese modo, al grabar un video, se podrá ver su nombre enlazado debajo del título de la plantilla.

Por otro lado, TikTok indicó que centra sus esfuerzos en fomentar “un entorno seguro, auténtico e inclusivo” para que su comunidad pueda tanto crear como interactuar con estos efectos. De ese modo, ha añadido un apartado en el que se especifica la normativa de esta herramienta y en la que se describen las políticas de uso, adicionales a las Normas de Comunidad.

“En TikTok no se permiten aquellos efectos que promuevan la discriminación o los estereotipos negativos contra determinados grupos, ni tampoco aquellos que hagan referencia a cirugía estética, como relleno de labios o que fomenten el escrutinio de la apariencia de alguien”, ha señalado la empresa en esta publicación.

Con ello, ha indicado que todos los efectos enviados serán revisados por su equipo de Trust & Safety antes de ser compartidos con el resto de la comunidad, con el objetivo de asegurar que respetan las normas y condiciones de uso.

No obstante, ha animado a los usuarios a denunciar aquellos que crean que no se ajustan a las normas de la comunidad y, si se determina que no se adaptan a ellas, se eliminarán tanto el efecto como los videos que lo contengan.

Cámara Selfie, el elemento más demandado por la generación de TikTok

Las redes sociales están cambiando la forma en la que los usuarios usan sus ‘smartphones’ y los fabricantes se están dando cuenta de la importancia de seguir estas tendencias. La cámara frontal de los móviles había quedado relegada a un segundo plano, pero plataformas como TikTok están obligando a las empresas del sector a replantear esta estrategia, poniendo el foco en esta lente que antes sólo servía para hacerse selfies.

Esta red social registra cifras récord, superando los 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, la mayoría de ellos jóvenes de entre 15 y 25 años. El crecimiento de TikTok durante la pandemia ha disparado el uso de la cámara frontal de los teléfonos móviles, no solo para hacer autofotos, sino para grabar videos con los que se realizarán montajes o transiciones, además de otras acciones que requieren de unas especificaciones técnicas superiores.

*Con información de Europa Press