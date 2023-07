Tome nota: así puede crear un correo de Gmail sin número telefónico

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Gmail es el servicio de correo electrónico proporcionado por el gigante tecnológico Google. Se trata de una de las plataformas, de esta categoría, con mayor popularidad en el mundo. Al ser desarrollado por Google, Gmail ofrece un amplio listado de posibilidades a sus usuarios, como la convergencia con otras aplicaciones, como Drive, Meet, Documentos, Hojas de cálculo, etc.

Además, una de las herramientas mayormente utilizadas por empresas e instituciones educativas es el correo electrónico. La funcionalidad de este servicio es notoria en todo el mundo y entre los más populares se encuentra Gmail, el cual hace parte del gigante tecnológico Google.

Con Gmail, una persona tiene la posibilidad de redactar, enviar y recibir correos, pero también tiene otras alternativas como adquirir un Drive, en el que se pueden almacenar documentos e incluso ser editados, al igual que activar Google fotos y guardar instantáneas.

También es indispensable para crear una cuenta en las diferentes redes sociales que existen, entre ellas Twitter. No obstante, los usuarios deben contar con un número telefónico, ya que se tiene que sincronizar cuando se inicia sesión en otro dispositivo móvil.

Es importante mencionar que cuando se crea una cuenta de Gmail por primera vez, Google no solicita un número de celular, pero por protocolo, sí será solicitado tiempo después. No obstante, existen maneras de no agregar el número telefónico y son las siguientes:

Usar otra cuenta

Esta es una de las soluciones más sencillas, debido a que solo basta con ingresar a Gmail, iniciar sesión con un usuario existente, cerrarla y nuevamente ingresar a Gmail; sin embargo, se debe oprimir en ‘Usar otra cuenta’. Acto seguido, aparecerá el formulario de creación, es decir que se deben llenar todos los datos, pero en la casilla de teléfono móvil, colocar el prefijo de su país.

Utilizar un proxy

A través de este servicio, los usuarios pueden ocultar la dirección IP, motivo por el cual se puede crear otra cuenta de Gmail. Solo basta con asegurarse de que el proxy le permita elegir una IP de su país.

Google también se caracteriza por estrenar cada cierto tiempo funciones innovadoras para los usuarios, razón por la cual ha implementado mejoras con la inteligencia artificial generativa en Gmail.

Desde la llegada de la inteligencia artificial, muchas compañías tecnológicas han tomado la decisión de implementarla en sus servicios. Por ejemplo, Microsoft, Meta, entre muchas otras han incorporado esta tecnología.

En ese orden de ideas, Gmail cuenta con las siguientes funciones para mejorar la experiencia de los usuarios en la plataforma de correo electrónico y así lograr enviar mensajes de todo tipo de forma más rápida y efectiva.

Redacción inteligente

Esta herramienta permite redactar correos con base en sugerencias que brinda el modelo de generación de lenguaje híbrido. Por tal motivo, solo basta con presionar el texto que emerge para completar el mensaje.

Tarjetas de resumen

Cuando se reciben mensajes muy extensos, esta función ofrece fragmentos resumidos del escrito, ya que cuenta con algoritmos que analizan la información y escogen los detalles más importantes.

Pestañas

Las pestañas de Gmail se basan en el aprendizaje automático para clasificar cada correo que se recibe, es decir, que pueden aparecer en las bandejas principal, promociones, social, actualizaciones y foros.

Respuesta inteligente

Con esta herramienta se podrá disponer de hasta tres posibles respuestas rápidas, con el propósito de no perder el tiempo en el servicio. El mensaje se adapta al contexto de la conversación.

Nudging

Esta función le recordará a los usuarios que se debe responder o realizar un seguimiento a determinados correos, dependiendo del grado de importancia, especialmente los de una conversación prolongada y que no fue finalizada.