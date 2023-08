Usuarios de X, antes Twitter, reportan fallas en el servicio de la red social; estos son los principales problemas

Al evidenciar las fallas, como es costumbre, los usuarios acudieron a la red social para verificar si se trataba de una caída a nivel global del servicio. Frente a esto, varios reportaron que la versión web no funcionaba con normalidad.

Se me cayó el Twitter del PC y no puedo publicar clips 😭

Se cayó un segundo twitter, no?

¿Cómo puede verificar si la plataforma ha sufrido fallos en el ámbito mundial?

Tradicionalmente, Cuando esto sucede, varios usuarios creen que es por la intermitencia de su internet o que su smartphone está presentando problemas, pero la mayoría de veces no es así; es importante tener en cuenta una serie de anomalías para detectar si realmente se trata de un colapso de la aplicación a nivel mundial.

En primer lugar, el portal web Depor asegura que las primeras señales que indican la caída de la red social, se debe a que los usuarios no pueden iniciar sesión, no les carga la sección de noticias, no se podían hacer comentarios e incluso es imposible realizar publicaciones, tanto en la web como en el aplicativo móvil.