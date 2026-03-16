Vuelve el ‘Hot Sale’ del 16 al 20 de marzo: estas son las marcas participantes y cómo aprovechar los descuentos

El comercio electrónico en Colombia se prepara para una de las jornadas de descuentos más esperadas del año. Del 16 al 20 de marzo se realiza una nueva edición del Hot Sale, un evento digital que reúne a decenas de empresas y tiendas en línea con promociones especiales en categorías como tecnología, moda, electrodomésticos, turismo, hogar y belleza.

La iniciativa es organizada por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y tiene como objetivo incentivar las compras en línea y fortalecer la confianza de los consumidores en los canales digitales. Durante cinco días, los usuarios pueden acceder a rebajas exclusivas, cupones, facilidades de pago y ofertas por tiempo limitado a través de plataformas de comercio electrónico.

Vuelve el Hot Sale del 16 al 20 de marzo. Foto: Getty Images

Para la edición de marzo de 2026 se espera la participación de más de 80 marcas, lo que convierte al evento en una de las campañas más importantes para el sector del eCommerce en el país. De acuerdo con estimaciones basadas en ediciones anteriores, las empresas participantes podrían registrar incrementos en ventas entre el 25% y el 30% durante los días del evento.

¿Cuáles son los sectores participantes?

El Hot Sale reúne a empresas de múltiples sectores; entre las marcas que tradicionalmente participan se encuentran tiendas de tecnología, moda, viajes, supermercados y grandes superficies que ofrecen promociones exclusivas en sus portales web.

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Dentro del evento es común encontrar compañías de retail y comercio electrónico como marketplaces, cadenas de tiendas departamentales y marcas especializadas en diferentes categorías. En esta edición, por ejemplo, participan plataformas de comercio electrónico y grandes tiendas en línea que concentran buena parte de las promociones del evento.

Las ofertas abarcan productos muy variados: celulares, computadores, televisores, ropa, calzado, electrodomésticos, artículos para el hogar, productos de belleza e incluso servicios como paquetes turísticos o cursos en línea.

El evento también funciona como una vitrina para que las empresas lancen nuevas colecciones, liquiden inventarios o presenten promociones especiales diseñadas exclusivamente para estos días. En ese sentido, el Hot Sale se ha convertido en una fecha clave dentro del calendario comercial digital.

El Hot Sale reunirá a decenas de marcas en promociones digitales. Foto: Cámara colombiana de comercio electrónico

En 2025, el país registró más de 684 millones de transacciones digitales, lo que refleja el aumento en la frecuencia de compra en línea y la adopción de plataformas digitales por parte de los consumidores.

Con este panorama, el Hot Sale busca no solo impulsar las ventas de las empresas participantes, sino también dinamizar la economía digital del país. De hecho, análisis del sector indican que durante la semana del evento las transacciones de comercio electrónico podrían crecer cerca de 15% frente a una semana normal de ventas.