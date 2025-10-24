Informe de Credibanco da balance del Hot Sale: superó los 10,7 millones de transacciones electrónicas

El Hot Sale 2025 reafirmó el dinamismo del comercio digital en Colombia. Durante los cinco días de descuentos -entre el 16 y el 21 de octubre- se registraron más de 10,7 millones de transacciones electrónicas, según datos de Credibanco.

El evento, organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), alcanzó una facturación total de $1,6 billones, un aumento del 7,1 % frente al mismo periodo del año pasado. El ticket promedio fue de $150.000, cifra que refleja compras más frecuentes y diversificadas entre los consumidores.

Las ciudades con mayor actividad fueron Bogotá, Medellín y Cali, seguidas por Barranquilla y Cartagena. En estas dos últimas, el crecimiento superó el 20 %, lo que evidencia una adopción más amplia del comercio digital fuera de los principales centros urbanos.

Bogotá, Medellín y Cali fueron las ciudades con mayor volumen de compras durante la jornada. | Foto: Getty Images

El sábado 18 de octubre fue el día de mayor movimiento, con más de 2,3 millones de transacciones y una facturación superior a $341.000 millones, especialmente en las categorías de supermercados, moda, turismo y combustibles.

El balance de Credibanco también muestra cómo los canales físicos y digitales conviven en los picos de consumo: las ventas presenciales representaron el 69 % de la facturación, mientras que las compras en línea concentraron el 31 % restante.