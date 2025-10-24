Cápsulas
Informe de Credibanco da balance del Hot Sale: superó los 10,7 millones de transacciones electrónicas
El evento de comercio digital movió $1,6 billones y evidenció la consolidación de los pagos electrónicos en Colombia.
El Hot Sale 2025 reafirmó el dinamismo del comercio digital en Colombia. Durante los cinco días de descuentos -entre el 16 y el 21 de octubre- se registraron más de 10,7 millones de transacciones electrónicas, según datos de Credibanco.
El evento, organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), alcanzó una facturación total de $1,6 billones, un aumento del 7,1 % frente al mismo periodo del año pasado. El ticket promedio fue de $150.000, cifra que refleja compras más frecuentes y diversificadas entre los consumidores.
Las ciudades con mayor actividad fueron Bogotá, Medellín y Cali, seguidas por Barranquilla y Cartagena. En estas dos últimas, el crecimiento superó el 20 %, lo que evidencia una adopción más amplia del comercio digital fuera de los principales centros urbanos.
El sábado 18 de octubre fue el día de mayor movimiento, con más de 2,3 millones de transacciones y una facturación superior a $341.000 millones, especialmente en las categorías de supermercados, moda, turismo y combustibles.
El balance de Credibanco también muestra cómo los canales físicos y digitales conviven en los picos de consumo: las ventas presenciales representaron el 69 % de la facturación, mientras que las compras en línea concentraron el 31 % restante.
Expertos del sector destacan que este comportamiento confirma la madurez del ecosistema de pagos digitales en Colombia, gracias a la mayor interoperabilidad, confianza e infraestructura tecnológica. Estas condiciones han permitido que más personas y comercios accedan a medios de pago seguros y eficientes, fortaleciendo la inclusión financiera y el desarrollo económico.