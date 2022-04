WhatsApp muestra el tiempo estimado de carga de un documento en su Beta

WhatsApp introdujo una nueva función que muestra a los usuarios de su Beta en Android, iOS, Web y Escritorio el tiempo estimado de llegada y de subida de un documento que se quiera compartir en la red de mensajería instantánea.

La nueva función de WhatsApp permite tanto conocer cuándo un documento será descargado en su totalidad en el dispositivo del destinatario o subido a los servidores de la plataforma para envío dentro de un chat.

WABetaInfo recuerda, tras adelantar la información, que esta nueva función ya llegó a WhatsApp Escritorio el pasado mes de marzo y esta semana está teniendo lugar su despliegue entre algunos usuarios de la Beta tanto en Android (v2.22.8.11) como en iOS (v22.8.0.74).

Para ofrecer dicha información al usuario, se muestra un porcentaje justo debajo del documento en cuestión y, a su derecha entre paréntesis, el tiempo estimado para que la operación llegue al 100 por cien.

El medio afirma que se trata de una función muy útil, especialmente para los usuarios de la Beta en Argentina, único país hasta el momento en el que WhatsApp permite compartir documentos de hasta 2GB de tamaño.

Transferencia de archivos de 2GB

WhatsApp ha modificado un límite en su plataforma para permitir el envío de archivos y documentos más grandes, de hasta 2GB, como parte de una prueba iniciada con los usuarios de Argentina.

La aplicación de mensajería permite enviar archivos de hasta 100MB a través de los chats, un límite insuficiente en un contexto de trabajo remoto y relaciones a distancia que en ocasiones exige una mayor libertad en el envío de documentos.

Precisamente esta demanda hecha por los usuarios es la que intenta ahora dar respuesta WhatsApp, y para ello ha comenzado una prueba en Argentina, por la que el límite del tamaño de los archivos pasa de los 100MB hasta los 2GB, como ha confirmado la compañía a Europa Press.

La prueba se ha activado para los usuarios de este país, pero los contactos a quienes envíen archivos de hasta 2GB pueden ser de cualquier parte del mundo. Pueden acceder a ella desde las aplicaciones de Android e iOS y las versiones para web y escritorio.

Las razones para no descargar Whatsapp Plus

En los últimos años ha crecido el número de personas que, en vez de usar el WhatsApp tradicional en su celular, han comenzado a descargar la APK conocida como WhatsApp Plus que permite tener una serie de “beneficios” y opciones que no tienen los usuarios de la aplicación original. Por lo que las personas que se obsesionan un poco más con su privacidad suelen migrar hacia la versión plus que se encuentra en Internet.

Una APK es un archivo de Android que puede descargarse al celular y usar todas las herramientas que tenga una aplicación. Es así como existe el, no conocido por todos, WhatsApp Plus, una APK que permite a sus usuarios no dejar que los demás contactos lo vean en línea, ver los mensajes que han sido borrados, cambiar el color totalmente de su WhatsApp o descargar la foto de cualquier contacto que tenga guardado.

Sin embargo, la versión WhatsApp Plus 2022 no tendría solamente beneficios y ventajas para las personas que lo descarguen. Por lo que podría convertirse en una herramienta peligrosa para todos los que tengan la APK en su dispositivo Android.

En los últimos días, desde aplicación de WhatsApp, se ha dado un “ultimátum” a todas las personas que por la razón que sea empezaron a usar en su celular el WhatsApp Plus, por lo que hay razones muy importantes por las que se debería descargar esta variación de la aplicación original que todos conocemos.

Una de las razones más importantes para no usar la APK es que las conversaciones no están cifradas. Algo que muchas personas no entienden, pero que se traduce en que los chats que tengas no contarán con ninguna seguridad y podrán ser vistos por terceros con cualquier tipo de interés, a diferencia del WhatsApp original.

También hay que tener presente que con el WhatsApp Plus se pierde la copia de seguridad de todas las conversaciones. Es una ventaja que da el WhatsApp original que permite que todos los días se haga una copia de los chats de los usuarios para que al momento de cambiar de celular o de número pueda rescatar estas conversaciones.

Sin embargo, tal vez la razón más fuerte para que el día de hoy elimines WhatsApp Plus, es que la aplicación original podría “banearte”, lo que significa que si ellos lo deciden podrían bloquear la cuenta de por vida, ya que no se está respetando sus condiciones de uso.

Otra razón por la que usar esta variación de la aplicación original representa un peligro para los celulares, es que se pueden recibir archivos malignos, ya que las conversaciones no están cifradas (como dijimos antes) tendrán muchas posibilidades de recibir algún tipo de virus que afecte completamente el desempeño de tu dispositivo.