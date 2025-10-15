Suscribirse

YouTube hace importante cambio en su reproductor de video para ofrecer una experiencia más fluida y envolvente

La plataforma se ha actualizado a lo largo de los años, incorporando nuevas funciones y características que la distinguen.

Redacción Tecnología
15 de octubre de 2025, 8:22 p. m.
YouTube se ha consolidado como una de las plataformas más influyentes del entorno digital. Lo que comenzó como un espacio para compartir videos caseros, hoy es un ecosistema global donde convergen el entretenimiento, la información y la creatividad.

En la plataforma es posible encontrar tutoriales, conferencias, documentales y clases gratuitas sobre prácticamente cualquier tema imaginable. Desde aprender a cocinar hasta estudiar un idioma o dominar herramientas tecnológicas, millones de personas han convertido YouTube en una fuente de aprendizaje accesible y práctica.

Las actualizaciones constantes son una de las claves que han mantenido el servicio vigente después de casi dos décadas. La tecnología, los hábitos de consumo y las tendencias digitales cambian con rapidez, y la plataforma se adapta continuamente para ofrecer una mejor experiencia tanto a los usuarios como a los creadores.

Recientemente, YouTube ha rediseñado su reproductor de video con el objetivo de brindar una experiencia “más agradable y atractiva”, caracterizada por una navegación fluida, envolvente y con mayor facilidad de interacción.

Contexto: Netflix prepara un nuevo capítulo: junto a Spotify, transformará la manera de disfrutar historias a través de videopódcast

El nuevo diseño busca que los videos sean el centro de atención, reduciendo los elementos que los ocultaban. Este cambio también se refleja en los botones e íconos, y ya se encuentra disponible en las versiones web, móvil y para televisores.

Según la compañía, la experiencia ahora es más dinámica, algo que se nota especialmente en la transición entre pestañas y en la función de búsqueda, la cual se ha vuelto menos intrusiva al permitir omitirla con un doble toque.

El rediseño también promueve una mayor interacción gracias a nuevos diseños personalizados del botón “Me gusta”, un proceso simplificado para guardar videos y un sistema de hilos que facilita seguir las conversaciones.

“Estamos alineando la energía de nuestro contenido y la apariencia de nuestra interfaz para que su experiencia sea más agradable y atractiva”, ha dicho Rob, miembro del equipo de YouTube en el anuncio hecho en la página de ayuda.

Este cambio en el diseño del reproductor comenzó a implementarse esta semana a nivel global.

*Con información de Europa Pres

Noticias relacionadas

