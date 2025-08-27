Suscribirse

Turismo

8 pueblos argentinos para visitar en sus próximas vacaciones; todos están nominados a prestigioso premio de turismo

Estos pueblos ofrecen experiencias inolvidables para los turistas.

Redacción Turismo
27 de agosto de 2025, 11:48 p. m.
Salta y sus inigualables paisajes naturales
Salta y sus inigualables paisajes naturales. | Foto: YouTube @ConociendoLugares

Argentina es un país con lugares mágicos, de hecho, ocho pueblos están nominados entre los mejores destinos rurales del mundo en la edición 2025 de Best Tourism Villages, el programa internacional de Naciones Unidas Turismo, ONU Turismo.

Aparte de visitar las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, La Plata, entre otras, las autoridades invitan a los turistas a explorar estos pueblos rurales.

A Wide Angle View of Tourists visiting the Vibrant-Colored Houses and Businesses in La Boca, Buenos Aires, Argentina. Many ship-building residents built homes from leftover ship materials and paint, creating mismatched textures and patchwork style.
Argentina más allá de Buenos Aires. | Foto: Getty Images

Estos son los nominados a este prestigioso reconocimiento

Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes)

Este pueblo está ubicado junto a los Esteros del Iberá, se distingue por su entorno natural, biodiversidad y la preservación de tradiciones guaraníes.

Uno de los mayores atractivos de Colonia Carlos Pellegrini es el humedal, donde se puede realizar avistamiento de aves y fauna, paseos en kayak y safaris nocturnos.

Famatina (La Rioja)

Localizada al pie del Nevado de Famatina, este pueblo conserva monumentos históricos y una excelente vida cultural. Esta región combina actividades de montaña, senderismo y turismo rural, integradas a pequeñas fincas.

La mina La Mejicana y el antiguo cable-carril, declarados Monumento Histórico Nacional, recuerdan a la perfección la historia minera de esta región.

Contexto: Tres pueblos “mágicos” para visitar en Antioquia en septiembre; todos quedan cerca a Medellín

Maimará (Jujuy)

Conocido como el pueblo de la Quebrada de Humahuaca, mantiene un vínculo ancestral con sus tradiciones andinas. Más de 5.000 habitantes realizan celebraciones ligadas a la Pachamama, el carnaval y fiestas populares.

Entre sus mayores atractivos turísticos destacan paseos a sitios arqueológicos, talleres de artesanía y cocina, y diversos planes y actividades con familias campesinas.

Otro de sus grandes atractivos es el Museo Posta de Hornillos, que ofrece acceso a la historia colonial y las guerras de la independencia. Además, su gastronomía típica y la industria del vino de altura también hacen parte esencial de la propuesta rural de este pueblo.

Saldungaray (Buenos Aires)

Este pueblo fue fundado a inicios del siglo XIX y que se encuentra ubicado en el partido de Tornquist, aún conserva parte de su patrimonio arquitectónico. Saldungaray es la puerta de acceso a la Sierra de la Ventana y al Cerro Tres Picos.

Salta, una de las ciudades del norte de Argentina que atrae más turistas
Argentina es un país con lugares mágicos, de hecho, 8 pueblos están nominados entre los mejores destinos rurales del mundo en la edición 2025 de Best Tourism Villages. | Foto: YouTube @ConociendoLugares

Entre los principales atractivos turísticos de este pueblo se encuentran el Fortín Pavón y las obras del ingeniero Francisco Salomone. Además, las autoridades locales invitan a visitar el Parque Provincial Ernesto Tornquist, degustar los productos lácteos y vinos de la región.

Contexto: Turismo en EE. UU.: Estos pequeños pueblos son furor entre los turistas y superan a grandes ciudades

Estos son los otros pueblos nominados al prestigioso premio que entrega ONU Turismo

  • San Javier y Yacanto (Córdoba)
  • Seclantás (Salta)
  • Uspallata (Mendoza)
  • Villa Elisa (Entre Ríos)

