El departamento de Cundinamarca tiene una gran oferta para quienes decidan visitarlo. Es un territorio variado que contempla climas fríos y cálidos, con terrenos montañosos y valles.

Es una región perfecta para los amantes de la aventura y la buena comida. Aquí los viajeros tienen la posibilidad de practicar deportes extremos, hacer senderismo, avistamiento de aves y disfrutar de la tranquilidad de lugares como La Vega y Villeta, con sus agradables climas cálidos y aguas termales.

Además, la gastronomía local ofrece delicias como el ajiaco santafereño, las arepas boyacenses y el chocolate con queso, que reflejan la tradición culinaria andina. Es un departamento con un amplio número de municipios con un total de 116 y en la lista se incluye Sasaima, que es propicio para quienes disfrutan del contacto con la naturaleza y la aventura.

Sasaima es un destino ideal para las actividades al aire libre. | Foto: Facebook - Alcaldía de Sasaima

Ideal para el ecoturismo

Este municipio se caracteriza por ser un territorio en el que abundan los cerros y otros encantos naturales como cuerpos de agua, por lo que ofrece un entorno perfecto para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza.

En la lista de lugares apetecidos por los turistas y lugareños está el Alto del Mirador, el Alto del Fical y los caminos reales.

Otros atractivos de interés para quienes disfrutan de las actividades al aire libre son el Pozo Azul y el Río Dulce que se encuentran en la Vereda Loma Larga. Para los más arriesgados, la Cueva del Indio y la Cueva de los Murciélagos son ideales, pues permiten vivir una aventura en medio de la fauna y la flora.

Un plan más tranquilo es conocer la capilla de Santa Bárbara que fue construida en 1605 y la Iglesia principal que fue terminada en 1972 a cargo del padre Emeterio Díaz Plata.

La actividad económica del municipio se diversifica con la producción de artesanías locales, especialmente en la elaboración de productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional.

La fritanga es uno de los platos típicos que se puede comer en Sasaima. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Así mismo, su oferta gastronómica no se queda atrás, ya que cuenta con platos típicos del municipio y la región como la fritanga, el ajiaco, almojábanas, pan de yuca, changua con bizcochos y postres de leche, entre muchos otros.

Datos de interés

Este municipio está ubicado en la Provincia del Gualivá a 80 kilómetros de la capital colombiana. Se sitúa a una altitud de 1.150 metros sobre el nivel del mar. Una de sus características es su agradable temperatura que promedia los 24 grados centígrados.