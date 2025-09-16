Bogotá, la capital colombiana, cuenta con el gran privilegio de estar rodeada de encantadores pueblos de temperaturas frías y cálidas, ofreciendo la oportunidad a sus habitantes y otros viajeros de planificar escapadas de fin de semana en diferentes destinos, según sus preferencias, con una amplia oferta de actividades y sitios de interés para visitar.

Por eso, si es de los que prefiere los lugares de clima cálido, a continuación encontrará cuatro opciones de pueblos en el departamento de Cundinamarca, cuyas temperaturas varían entre los 22 y los 38 grados centígrados, ideales para escapar del frío de la ciudad.

1. Jerusalén

Considerado uno de los pueblos más calurosos de Colombia, este lugar cuenta con temperaturas que oscilan entre 24 y 38 grados centígrados. Se encuentra situado en la provincia del Alto Magdalena, con una elevación aproximada de 400 metros sobre el nivel del mar.

Según datos registrados en el sitio web de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), este pueblo presenta dos períodos de lluvias durante el año: el primero entre marzo y mayo y el segundo entre septiembre y noviembre.

Panorámica de Jerusalén, Cundinamarca | Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldía Municipal de Jerusalén

Para plan de vacaciones, el municipio ofrece experiencias de turismo rural y descanso. Entre sus principales atractivos está el Cerro de San Roque, desde donde se pueden apreciar vistas panorámicas del pueblo y sus alrededores.

2. Tocaima

Esta población se encuentra a 102 kilómetros al suroeste de Bogotá, y cuenta con una altitud de 400 metros sobre el nivel del mar. La temperatura media anual es de 27 grados centígrados y, de acuerdo con la Alcaldía Municipal, ​es denominada como la “Ciudad Salud de Colombia”, debido a las propiedades terapéuticas de sus aguas y fangos azufrados, empleados desde tiempos prehispánicos.

Allí muchos visitantes llegan a gozar de su clima y de las fuentes naturales azufradas, compuestas por aguas medicinales que son un imán para quienes buscan un espacio ideal para relajar sus músculos, liberar el estrés y desconectarse de las rutinas.

3. Anapoima

Su temperatura varía entre los 28 y 35 grados centígrados. La cabecera municipal cuenta con una altitud de 710 metros sobre el nivel del mar y se encuentra a unos 87 kilómetros de Bogotá.

Anapoima se ha consolidado como un buen destino para visitar en unas vacaciones o un fin de semana. | Foto: Getty Images

Este municipio colombiano, además de ser conocido por su clima cálido y agradable, también es ideal para el turismo y el descanso. Entre sus atractivos naturales se destacan varias rutas para practicar senderismo, así como diferentes balnearios para darse un baño refrescante en medio de la naturaleza.

4. Agua de Dios

Este pueblo cuenta con una temperatura media de 27 grados centígrados, según datos de la Gobernación de Cundinamarca en su página web. Es considerado un destino turístico atractivo debido a su historia y clima.

Quienes se animan a explorarlo pueden disfrutar de sitios como el Parque de los Leprosos, que ofrece un recorrido histórico por el pasado del municipio, y el Balneario Agua de Dios, famoso por sus aguas termales.