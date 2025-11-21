Llegó la temporada de fin de año y con ella el análisis de qué hacen las familias en sus días de vacaciones y Tolima aparece como una buena alternativa para visitar, pues su territorio es ideal para quienes buscan disfrutar de la naturaleza y deleitarse con lindas vistas de paisajes imperdibles.

Su geografía diversa, que incluye montañas, valles y ríos, llama a conocer, a hacer senderismo, ecoturismo y vivir aventuras al aire libre. Además, su clima templado y cálido lo convierten en un lugar agradable para visitar durante cualquier época del año.

Este departamento cuenta, además, con destinos históricos y con una deliciosa gastronomía que es otro atractivo imperdible, con platos típicos como la lechona, los tamales tolimenses y las empanadas, que reflejan la rica herencia culinaria de la región.

Rovira es un destino propicio para realizar actividades al aire libre. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Cuenta con 47 municipios y en cada uno de ellos los viajeros tienen la posibilidad de disfrutar de encantos particulares que vale la pena conocer y explorar en unos días de vacaciones.

Rovira, un encantador destino

Uno de ellos está a solo una hora de Ibagué, capital del departamento, y destaca porque está rodeado de montañas y diversidad de atractivos naturales que son perfectos para los amantes de la aventura, pero también para desconectarse del día a día.

Se trata de Rovira, reconocido popularmente como ‘Encanto de Manantiales’. Información de la Gobernación del departamento indica que entre las alturas montañosas sobresalen: El Páramo de los Gómez, el Alto de Pelahuevos, el Alto de Pabellón, el Páramo de la Reina y las Cuchillas de Waterloo, Santo domingo, San Pedro, San Juan, La Chapa y Buenavista.

Estas son tierras de vocación ganadera, pero el primer renglón de la economía es el café y por ello es común ver sus cultivos como parte de los encantos naturales del municipio. Para los amantes de esta bebida, conocer del procesamiento del grano puede convertirse en un gran plan.

Sitios de interés

Con una temperatura promedio de 24 grados centígrados, Rovira les brinda a los viajeros la posibilidad de realizar varios planes y es un destino muy propicio para quienes disfrutan del turismo ecológico, los deportes de aventura y el avistamiento de aves, entre otras actividades al aire libre.

Este pueblo tolimense es ideal para los amantes de la aventura y los planes de naturaleza. (Foto de referencia). | Foto: Getty Images

Uno de los sitios para visitar es conocido como Encanto de manantiales, un espacio con diversidad de atractivos turísticos los cuales brindan la oportunidad de disfrutar de turismo ecológico y compartir en un paraje natural de deportes extremos como la escalada y clavado libre con alturas hasta de 30 metros.

El turista también se puede recrear con el típico paseo de olla, además existen distintos sitios que brindan la oportunidad de disfrutar de piscinas de vertientes naturales como: La Rochela, La Tatacoa, Los Guayabos y Donde Emilio. Sin duda, un plan perfecto para descansar.