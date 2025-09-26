Aerolínea que vuela a Colombia tendrá cambios en el equipaje; no se podrá usar este dispositivo

Con alguna frecuencia las aerolíneas realizan cambios y ajustes en sus normativas en torno al equipaje, lo cual en la mayoría de los casos se relaciona con temas de seguridad del vuelo.

Precisamente, un nuevo ajuste está a pocos días de entrar en vigencia y tendrá mucho que ver con aquellas personas que lleven aparatos electrónicos en sus maletas o los utilicen durante el trayecto, una práctica que es cada vez más común debido a que muchos pasajeros dependen de sus dispositivos móviles para trabajar o entretenerse durante el viaje.

A partir del 1 de octubre, la compañía aérea Emirates prohibirá el uso de cualquier tipo de batería externa en sus aviones, debido a que pueden sufrir un sobrecalentamiento y provocar un incendio.

Así las cosas, los llamados power banks deberán tener otra forma de uso. Si bien no se prohíbe llevarlos a bordo, sí estará totalmente restringido que se utilicen durante el vuelo. Esto significa que no se podrán conectar a celulares, tabletas o computadores, ni siquiera cuando se trate de trayectos largos.

Las baterías externas no podrán usarse en los vuelos de Emirates. | Foto: Getty Images

La nueva medida apunta a que se podrán llevar cargadores portátiles de menos de 100 vatios-hora, pero siempre deberán estar guardados y sin usarse.

Maletas inteligentes

Otro cambio se relaciona con las maletas inteligentes, cuyo uso se ha vuelto más frecuente debido a que son muy prácticas y útiles para la carga de dispositivos y sistemas de localización.

De acuerdo con las nuevas decisiones de la aerolínea, a partir de ahora, solo podrán subir a la cabina si cuentan con una batería extraíble y permanecen apagadas durante todo el trayecto. De igual forma, pueden ir con el pasajero si su tamaño y peso se encuentran dentro de los límites para equipaje de mano.

En caso de que este tipo de maleta se registre como equipaje de bodega, se le debe extraer la batería para llevarla en la cabina, pues no estará permitida dentro de la maleta facturada.

Emirates tomó decisiones en torno a las baterías externas. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si la maleta inteligente excede los límites de tamaño o peso del equipaje para la ruta, o la batería no es extraíble, no puede llevarse en el vuelo.

Seguramente, para los viajeros frecuentes, esto implicará hacer ajustes, planificar con antelación, cargar los dispositivos antes de volar o aprovechar las tomas de corriente disponibles en cabina para evitar contratiempos durante el viaje.