Alcaldía abre convocatoria para la guía turística ‘Bogotá, destino diverso 2026′: así puede postularse

El Instituto Distrital de Turismo (IDT) abrió oficialmente la convocatoria pública para la actualización de la Guía Turística Bogotá, destino diverso 2026, un instrumento de promoción que busca visibilizar y fortalecer la oferta turística diversa de la capital del país.

“En Bogotá, la diversidad no es un discurso. Es una experiencia que se vive todos los días. Queremos reconocer y proyectar a quienes hacen posible que nuestra ciudad sea un destino seguro, respetuoso e incluyente”, expresó Angela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo.

“La Guía Bogotá Destino Diverso es una herramienta informativa de posicionamiento nacional e internacional que organiza la oferta con enfoque LGBTI y de turismo incluyente, promoviendo entornos seguros, respetuosos de los derechos humanos y alineados con las buenas prácticas sectoriales”, subrayó la entidad.

¿Quiénes pueden postularse a la convocatoria?

Podrán participar personas naturales y jurídicas legalmente constituidas en Colombia que desarrollen actividades con enfoque turístico en Bogotá, en las siguientes categorías:

Cultura: propuestas artísticas, creativas y comunitarias que integren la diversidad en su narrativa, programación o enfoque de trabajo. Se busca identificar festivales y muestras artísticas diversas; teatro, cine, música y danza con enfoque LGBTI; recorridos culturales y experiencias de arte urbano; así como talleres participativos y experiencias creativas que promuevan el diálogo, la expresión y la inclusión. Alojamientos incluyentes: establecimientos de hospedaje que implementen políticas explícitas de inclusión y protocolos de atención respetuosa frente a la identidad de género y orientación sexual. Se priorizan hoteles y otros alojamientos con política formal de no discriminación, personal capacitado en enfoque diferencial y buenas prácticas de sostenibilidad y responsabilidad social. Establecimientos gastronómicos: restaurantes, cafés, gastrobares y experiencias gastronómicas que promuevan entornos seguros e incluyentes para personas LGBTI. Se espera identificar establecimientos liderados por personas LGBTI, espacios con programación cultural diversa, experiencias gastronómicas temáticas y lugares que cuenten con protocolos de atención respetuosa y libre de discriminación. Vida nocturna: bares, clubes, discotecas y establecimientos de entretenimiento nocturno que sean referentes en inclusión, diversidad y seguridad.Se incluyen discotecas y bares LGBTI, espacios con programación diversa, protocolos de prevención de violencias y medidas claras de seguridad y convivencia. Compras y diseño: tiendas, marcas y establecimientos comerciales que promuevan el diseño, la moda, el arte y productos con enfoque diverso. Se priorizan marcas lideradas por personas LGBTI, tiendas con narrativa inclusiva, espacios de diseño independiente y productos con identidad cultural y diversa. Deporte y bienestar: actividades recreativas, deportivas y de bienestar que promuevan entornos respetuosos y diversos. Se contemplan actividades recreativas dirigidas a visitantes LGBTI, prácticas deportivas inclusivas, experiencias de bienestar y propuestas de aventura. Bodas igualitarias: establecimientos y operadores especializados en la planeación, producción y acompañamiento de matrimonios y celebraciones igualitarias, que promuevan entornos seguros, respetuosos y alineados con los derechos de las parejas del mismo sexo y personas con identidades diversas.Los operadores deberán contar con mínimo un año de experiencia y un portafolio de al menos cinco eventos realizados. Se incluyen wedding planners con experiencia en bodas igualitarias, organizadores de ceremonias, lugares de celebración con política explícita de no discriminación, servicios complementarios como fotografía, catering, decoración y música, así como experiencias de “destination wedding” en Bogotá y asesoría jurídica o acompañamiento para trámites civiles cuando aplique.

En el caso específico de bodas igualitarias, los operadores deberán presentar un portafolio mínimo de cinco eventos realizados y contar con al menos un año de experiencia.

Requisitos para la postulación

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos, entre otros:

Contar con Registro Nacional de Turismo (RNT) vigente.

RUT actualizado a 2026.

Certificado de Cámara de Comercio expedido dentro de los 30 días anteriores a la postulación.

Certificación de cumplimiento de obligaciones legales y parafiscales.

Portafolio de servicios estructurado y comercializable.

Plan de emergencias aprobado por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá (cuando aplique).

Suscripción de compromisos en materia de derechos humanos, cumplimiento SAGRILAFT y PTEE, y prevención de la ESCNAA.

Criterios de evaluación

Las postulaciones habilitadas serán evaluadas mediante un sistema de puntuación sobre 100 puntos, distribuidos así:

Pertinencia turística (30 puntos)

Implementación de prácticas inclusivas y enfoque diferencial (35 puntos).

Cumplimiento normativo complementario y buenas prácticas sectoriales (15 puntos).

Aporte al posicionamiento de Bogotá como destino diverso (20 puntos).

El puntaje mínimo para ser elegible será de 80 puntos.

Cronograma

Postulación: 19 de febrero al 19 de marzo.

Evaluación: 19 de marzo al 19 de abril.

Notificación de resultados: 20 de abril

Las postulaciones deberán realizarse a través del formulario habilitado en bogotadestinodiverso.visitbogota.co.