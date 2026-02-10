Visitar el departamento de Caldas es una buena forma de adentrarse en el corazón del Eje Cafetero, territorio donde la tradición, la naturaleza y la cultura hacen parte de los encantos con los que se encuentran los viajeros.

Sus montañas verdes, inmensos cafetales, termales naturales y pueblos llenos de historia son comunes denominadores en estas tierras que llaman a descansar en medio de hermosos paisajes.

Caldas también se distingue por su diversidad de planes: desde recorridos cafeteros y caminatas ecológicas hasta experiencias culturales, gastronómicas y de bienestar. Cuenta con 27 municipios, entre los que está Manzanares, enclavado entre las montañas del departamento.

El municipio caldense reconocido por sus bellos paisajes y diversidad de fauna y flora, ideal para el turismo de naturaleza

Este acogedor destino está ubicado al oriente del departamento de Caldas, tiene una temperatura promedio de 20 grados centígrados y desde Manizales hay 117 kilómetros de distancia, según información de la Gobernación del departamento.

Es un territorio que invita a vivir de cerca la esencia de la cultura cafetera, en medio de cascadas naturales y montañas que brindan un escenario único y sereno. Más que lujos ostentosos, aquí el verdadero valor está en la calma de sus calles, la calidez de su gente y la oportunidad de descubrir el oriente caldense de manera tranquila.

Manzanares es uno de los destinos para visitar en el departamento de Caldas. Foto: Facebook Alcaldía de Manzanares/API

Tiene diversidad de sitios turísticos, que destaca por su arquitectura tradicional, su puente colgante, el templo de San Antonio de Padua y los cerros Monserrate y Guadalupe.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, estos dos lugares son una opción para los amantes de la naturaleza. Guadalupe es un cerro de altos valores paisajísticos, naturales y religiosos, aunque su acceso en ocasiones es complicado por la topografía que lo caracteriza. Aun así, se ha convertido en un fuerte lugar de peregrinación en las fechas de Semana Santa.

La joya oculta entre las montañas de Caldas que cautiva con sus cafetales pintorescos y brisas frescas

Igualmente, debido a su riqueza en fauna y flora, se convierte en sitio predilecto de aquellos que disfrutan de la observación natural, la investigación y el desarrollo de actividades al aire libre.

Cerro Guadalupe en Manzanares, Caldas. Foto: Alcaldía Municipal de Manzanares/API.

Por su parte, el Cerro Monserrate es la montaña tutelar del municipio, cuya atracción radica también en su oferta de lindos paisajes y también en los valores religiosos que posee.

También está el Charco de las Brisas, que se ha consolidado como uno de los sitios de interés más representativos del municipio, en el que los visitantes disfrutan de sus aguas frías y cristalinas.

Manzanares es reconocido, según la Alcaldía Municipal, como un pueblo mágico, acogedor y fiestero, en donde los visitantes tienen la posibilidad de realizar diversas actividades y participar de los eventos culturales que reflejan la tradición de este lugar cafetero que entre montañas muestra una gran belleza. Sin duda, un destino para no perderse en esta zona del país.