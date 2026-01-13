Turismo

Así es la isla que parece una enorme huella dactilar desde el aire y está habitada por cientos de conejos

Esta isla es vista como un destino ideal para desconectarse y escapar del bullicio de los lugares turísticos tradicionales.

Redacción Turismo
13 de enero de 2026, 5:35 p. m.
Panorámica de la isla.
Panorámica de la isla. Foto: Getty Images

En el mundo existen un sinfín de destinos por descubrir, algunos más llamativos que otros, pero todos igual de interesantes para explorar. Sin embargo, esto depende de lo que busca cada viajero.

Para aquellos que desean un lugar ideal para descansar, disfrutar del mar, la arena y, especialmente, de un ambiente tranquilo, se encuentran escenarios mágicos y tan particulares como la isla de Ceja (Otočić Ceja), ubicada en el corazón del mar Adriático, frente a la península de Istria en Croacia.

Este pequeño islote tan singular que ha comenzado a captar la atención de viajeros y curiosos de todo el mundo parece casi un espejismo geográfico: desde el cielo su superficie luce suave y uniforme, simulando la forma de una enorme huella dactilar.

No obstante, lo que realmente la convierte en uno de los rincones más curiosos de Europa es lo que la rodea y habita: una población de conejos.

Según reportes de medios, como El Mundo de España, la isla parece tener más conejos que personas, ya que prácticamente no cuenta con una presencia humana permanente. Esta alta densidad de animales saltarines se debe a la abundancia de alimento —vegetación silvestre y recursos naturales— y, sobre todo, a la ausencia de grandes depredadores.

Insel in Kroatien - Ceja mit Cactusbar
Islas curiosas para descubrir. Foto: Getty Images

Los conejos que habitan Ceja se han adaptado a este ambiente casi idílico, lo que los ha llevado a desarrollar una relación confiada con los visitantes. La actitud cercana de estos animales es una característica que sorprende en los viajeros, pues no es nada común debido a su instinto de supervivencia.

Gracias a la popularidad que ha ganado esta isla, es posible disfrutar excursiones en barco, lo que la ha transformado en un destino cada vez más emocionarte para descubrir desde localidades cercanas como Medulin o Premantura, donde operadores turísticos ofrecen paseos que permiten observar de cerca tanto la belleza del paisaje como la vida silvestre del lugar.

Ceja, también conocida por nombres como Otočić Cea o Ostrvo Cijelo, se ubica cerca de la costa croata, en el mar que baña las pequeñas poblaciones de Premantura y Pošesi. Cuenta con aproximadamente 600 metros de largo por 430 de ancho.

Más allá de sus dimensiones, quienes ven esta isla desde imágenes aéreas o mapas satelitales se sorprenden por su perfil: casi perfectamente ovalado, rodeado por el azul profundo del Adriático y mínima presencia humana.

Debido a esto, la isla es hoy un punto de encuentro entre naturaleza, tranquilidad y curiosidad, factores que la posicionan como una propuesta diferente para quienes buscan experiencias fuera de lo convencional.

