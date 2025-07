No hay duda que todos los pasajeros desean que sus maletas lleguen sanas y salvas y, sobre todo, que vuelvan a las manos sin ningún contratiempo y, para ello, se pueden tener en cuenta algunas recomendaciones que ayudan a minimizar las posibilidades de que se extravíen en el trayecto. Estas son algunas de ellas.

Etiquetas por fuera y por dentro

Ponerle etiquetas con información detallada a la maleta es clave. Estas deben estar tanto fuera como dentro de la misma. No es aconsejable poner todos los datos de contacto en el exterior de la maleta, pues no es necesario que los demás vean la dirección y otras informaciones que resultan muy personales. Es muy importante poner el prefijo del país, a fin de que el destino de los objetos no sea puesto en duda.