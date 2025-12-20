Aunque inicialmente la caravana navideña de Coca-Cola en Barranquilla estaba programada para el 18 de diciembre de 2025, tras su paso por Bogotá, Medellín y Bucaramanga, la compañía informó que debía ser reprogramada.

Poco después de hacer este anuncio, informó que la nueva fecha del recorrido sería el domingo, 21 de diciembre, haciendo algunas modificaciones en la ruta que reveló recientemente a través de sus redes sociales.

Lo que debe saber para disfrutar esta tradición navideña

El inicio del recorrido será a las 6:30 p.m. del domingo, 21 de diciembre, en el Estadio Moderno Julio Torres. Luego el trayecto continuará por la carrera 21 hasta la Avenida Murillo hacia al norte.

Desde este punto tomará la Vía 40 para girar hacia la Aleta del Tiburón y, posteriormente, hacer la rotonda para regresar por la Avenida del Río y girar por la calle 78 (Caimán del río).

Allí gira por la calle 78 para tomar nuevamente la Vía 40 hacia el norte y terminar en la Ventana del Mundo, uno de los monumentos más emblemáticos de ‘La Arenosa’.

Estos datos son fundamentales para organizar su agenda y elegir el punto ideal para disfrutar de una de las tradiciones navideñas más esperadas del año.

Cabe mencionar que, al finalizar el recorrido de la caravana navideña de Coca-Cola en Barranquilla, quienes se animen a disfrutar esta experiencia tienen la oportunidad de maravillarse con el árbol de Navidad más grande de Colombia, ubicado en la emblemática Ventana del Mundo.

En este icónico escenario se levanta una imponente estructura que, durante la temporada decembrina, se ha convertido en uno de los atractivos turísticos imperdibles de la ciudad, tanto para locales como extranjeros.

Con 66 metros de altura, el árbol supera incluso los 45 metros del reconocido monumento que lo acompaña, transformando por completo el paisaje nocturno del norte de Barranquilla con una iluminación y magnitud que han llenado de magia, celebración y encanto esta zona de la capital del Atlántico.

El gran árbol de navidad es una oportunidad para aprovechar la navidad con los seres queridos. Foto: Redes sociales: claudia cuello

La estructura, donada por el Grupo Tecnoglass, funciona como una gigantesca pantalla luminosa que proyecta animaciones y mensajes navideños que estarán disponibles para el disfrute del público hasta el próximo 6 de enero de 2026, logrando este innovador espectáculo con más de 400.000 luces LED.

De esta manera, en este 2025, el árbol navideño de Barranquilla es un atractivo indispensable para quienes cada año hacen la tradicional ruta navideña que une este punto con el Gran Malecón del Río.