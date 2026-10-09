Así son las cinco ciudades más acogedoras del mundo en 2026

Condé Nast Traveler, revista especializada en turismo, publicó recientemente su ranking sobre las ciudades más acogedoras del mundo.

De acuerdo con la publicación, estas son urbes con habitantes dispuestos a ayudar a los visitantes, ya sea cuando les cuesta entender el menú de un restaurante local o cuando se sienten temerosos al desplazarse por el servicio de transporte público. “Son las ciudades a las que acudimos en busca de la hospitalidad”, subraya la revista.

Melbourne, Australia, ocupó el primer lugar del listado. Condé Nast resalta “su arquitectura victoriana, sus bares con encanto en medio de callejones cubiertos de grafiti y la excelente calidad del transporte público”.

A esto se suma “un buen equilibrio entre la vida laboral y personal” y “la amabilidad de sus residentes como valor añadido”.

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En el segundo puesto se ubicó la ciudad portuguesa de Porto. Esta urbe es descrita como un destino ideal para los amantes de la gastronomía y de la cultura. De igual manera, se resalta que la hospitalidad de sus habitantes es un motivo para volver a visitarla.

Cabinas de teleférico moviéndose sobre la ciudad de Porto. Foto: Getty Images

En el tercer lugar está Seúl, Corea del Sur, considerada como un “destino imprescindible”.

“Los sorprendentes contrastes de Seúl la convierten en un destino imprescindible para millones de viajeros de todo el mundo. Las tradiciones ancestrales conviven con una cultura vanguardista y bares iluminados por llamativos letreros de neón”, señala la revista.

Vista panorámica de Seúl, Corea del Sur. Foto: Getty Images

“Es una ciudad que, a primera vista, puede parecer inmensa. Sin embargo, los pequeños gestos de hospitalidad dejan una huella imborrable: por ejemplo, el dueño de un restaurante explicando un plato o un residente ayudando a un visitante a orientarse en el metro. La cultura coreana otorga una gran importancia al respeto, algo que queda patente en las experiencias de muchos visitantes”, agrega la publicación.

Lisboa, la capital de Portugal, quedó en cuarto lugar. “Pocas ciudades europeas son tan pintorescas como la soleada capital portuguesa, célebre por asentarse sobre siete colinas a orillas del río Tajo”, describe la revista.

Lisboa, Portugal. Foto: Getty Images

Su centro se destaca por sus casas con tejados rojos, los emblemáticos tranvías amarillos que descienden por calles empinadas y los brillantes azulejos pintados a mano que adornan varias fachadas.

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Ámsterdam, en Países Bajos, se ubicó en el quinto puesto. Se destaca como una de las ciudades más inclusivas y abiertas del mundo.

“Las banderas del Orgullo adornan los canales durante todo el año, no solo durante las emblemáticas celebraciones anuales LGBTQ+ de la ciudad”, señala la revista.

Ámsterdam, Países Bajos. Foto: Getty Images

“La mejor forma de vivir la ciudad es a pie de calle, recorriendo sus vías adaptadas para bicicletas y haciendo paradas en cafeterías locales y espacios culturales”, agrega Condé Nast.