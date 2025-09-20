Turismo
Avianca expande la ‘Business Class Américas’ y la incorpora en más de 80 rutas del continente
Con esta expansión, la aerolínea busca consolidar su presencia en el mercado regional y responder a la demanda de los pasajeros que viajan en trayectos intermedios dentro del continente.
Avianca anunció que su servicio Business Class Américas está ya presente en más de 80 rutas internacionales dentro del continente, utilizando aviones Airbus A320. La aerolínea informó que este servicio fue creado con el objetivo de optimizar la experiencia del viaje en rutas medianas dentro de América.
De acuerdo con la compañía, más de 298.000 pasajeros han utilizado este servicio desde su lanzamiento, lo que motivó a ampliar la cobertura a nuevas rutas. El CEO de Avianca, Frederico Pedreira, señaló que la aceptación de los usuarios ha impulsado la expansión y adelantó que en las próximas semanas se sumarán conexiones desde Quito y Guayaquil hacia otros destinos de la región.
“Hemos incorporado este servicio en más rutas, impulsados por la gran aceptación de los más de 298.000 clientes que han volado en nuestra Business Class Américas —una de las opciones que ofrecemos para que cada quien elija cómo prefiere viajar—, con la certeza de un servicio seguro, puntual y con su equipaje en destino, además de todos los beneficios que tiene esta experiencia a bordo”, comentó Pedreira.
Actualmente, el servicio opera en rutas desde Bogotá, Medellín y San Salvador hacia ciudades en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, incluyendo destinos como Nueva York, Miami, Ciudad de México, Lima, São Paulo, Santiago de Chile y Buenos Aires.
La compañía también confirmó nuevas aperturas en los próximos meses. Desde el 26 de octubre se habilitará la ruta Bogotá–Monterrey, mientras que a partir del 1 de noviembre se incorporarán vuelos desde Quito y Guayaquil hacia Buenos Aires, Nueva York y Miami. En diciembre se sumarán rutas estacionales, entre ellas San Salvador–Orlando y Medellín–Orlando, pensadas para la temporada de fin de año.
La propuesta incluye asientos en las primeras filas del avión con mayor espacio, servicios de alimentación, acceso al sistema de entretenimiento digital y transporte de equipaje en condiciones preferenciales. Además, contempla beneficios como prioridad en el proceso de abordaje y acceso a salas VIP en aeropuertos de la red Avianca.