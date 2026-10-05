Brasil lidera la selección de Llaves Michelin en Sudamérica

La selección 2026 de la Guía Michelin reúne 94 hoteles en siete países de Sudamérica. Brasil concentra 22 establecimientos reconocidos, la mayor cifra nacional de la región. La distinción sitúa al país en el centro del mapa hotelero sudamericano y ofrece una puerta para descubrir propuestas de alojamiento ligadas a sus ciudades, playas y paisajes naturales.

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La Llave Michelin es la distinción de la Guía para hoteles y es independiente de las Estrellas Michelin que reconocen restaurantes. Los inspectores valoran cinco aspectos: arquitectura y diseño interior, calidad y consistencia del servicio, personalidad del establecimiento, relación calidad-precio y contribución a su entorno. Una Llave señala una estancia muy especial; dos, una experiencia excepcional; y tres, una experiencia extraordinaria, según la Guía Michelin.

Qué significan las Llaves Michelin

La escala no se basa únicamente en el lujo o el precio. Distingue alojamientos por su diseño, servicio, personalidad y relación con el entorno, e incluye propiedades de estilos y presupuestos distintos. La selección brasileña reúne hoteles urbanos y estancias junto a destinos de naturaleza, con experiencias que reflejan la diversidad de los lugares donde se encuentran.

Tips para hacer turismo en Brasil Foto: Cortesía

La ubicación forma parte de la experiencia que propone cada hotel. En los destinos naturales, el paisaje y la relación con el entorno acompañan la estancia; en las ciudades, la arquitectura y la vida cultural pueden integrarse al recorrido. Así, la selección invita a mirar la hotelería como parte del viaje y de la identidad de cada lugar.

Brasil reúne la selección más amplia de Sudamérica

La edición 2026 reconoce 22 hoteles brasileños con Llaves Michelin, la mayor selección nacional de Sudamérica. Dieciocho de esos establecimientos son miembros de la Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), asociación que reúne a empresas del turismo de alto nivel. La membresía y la distinción Michelin son referencias distintas; en conjunto, muestran la presencia de Brasil en la hotelería regional y el alcance de su oferta.

La diversidad también se expresa en el territorio. Hotel das Cataratas, distinguido con tres Llaves, se encuentra dentro del Parque Nacional do Iguaçu; Rosewood São Paulo, también con tres, ocupa parte del complejo Cidade Matarazzo. La selección brasileña incluye alojamientos en ciudades, playas y destinos de naturaleza, y permite recorrer distintas formas de vincular hospitalidad, arquitectura y paisaje.

Turismo en Brasil Foto: Cortesía Embratur

El reconocimiento en el contexto turístico brasileño

La distinción llega en un momento de crecimiento del turismo receptivo. Brasil recibió 9,29 millones de turistas internacionales en 2025, un aumento del 37 % frente a 2024. Ese mismo año, los ingresos por viajes internacionales alcanzaron US$ 7.860 millones, un 7,1 % más que el año anterior, de acuerdo con Embratur.

Embratur también reportó 137.452 empleos formales directos generados por el turismo en 2025. Las cifras dimensionan el peso del sector en la economía brasileña y dan contexto a la relevancia de una oferta hotelera diversa, distribuida entre grandes centros urbanos, destinos costeros y áreas naturales.

Con 22 hoteles distinguidos y propuestas que van de la inmersión en un parque nacional a una estancia urbana vinculada con arquitectura y cultura, Brasil presenta una oferta hotelera que se descubre a través de sus destinos. La selección Michelin permite contar cómo el alojamiento conecta diseño, servicio y entorno en distintas regiones del país.