Cinco aspectos que no debe pasar por alto antes de empacar una maleta de viaje; son clave para evitar “dolores de cabeza”

Empacar de forma adecuada la maleta evita “dolores de cabeza” antes de abordar un vuelo.

Redacción Turismo
12 de diciembre de 2025, 10:03 p. m.
Hay aspectos que son clave antes de empacar el equipaje cuando se viaja. | Foto: Getty Images

Llegan las vacaciones y con ellas los viajes y los planes de salida, así sea por pocos días y en ese proceso son muchos los detalles que deben tenerse en cuenta para que todo salga bien.

Uno de los aspectos que tiene gran relevancia es la empacada del equipaje, lo cual debe hacerse siguiendo algunos lineamientos con el fin de asegurar una experiencia cómoda y sin contratiempos.

Alistar la maleta de manera adecuada ayuda a optimizar el espacio y evita llevar más de lo necesario, además de que se cumple con las restricciones de peso y tamaño de las aerolíneas, evitando sorpresas y cargos adicionales.

Si la maleta no se empaca bien, puede ocasionar inconvenientes que arruinen parte de la experiencia, más si se dejan de lado artículos o cosas que resultan indispensables y que es posible que en el lugar de destino no se consigan. Así las cosas, estos son cinco aspectos que se deben tener en cuenta antes de realizar este proceso.

equipaje de frío
Hay factores que deben tenerse en cuenta antes de alistar el equipaje que se llevará a un viaje. | Foto: Getty Images

Duración y tipo de viaje

Es importante tener en cuenta cuántos días se estará fuera y el tipo de actividades que se realizarán. Un viaje de negocios requiere ropa y accesorios distintos a uno de aventuras o de relax en la playa. Esto te ayudará a determinar la cantidad de ropa y equipo necesario.

Clima del destino

Averiguar sobre las características del clima del lugar al que se viaja es clave, indica Aviatur en su sitio web. Si es un destino con estaciones muy marcadas o clima impredecible, es importante empacar ropa adecuada para distintas condiciones, como una chaqueta ligera, camisas de manga larga y camisetas. Las condiciones climáticas también dan luces del tipo de calzado que debe ir en la maleta.

Cultura local

Si se viaja a un lugar con normas culturales específicas, como países con código de vestimenta conservador, es clave asegurarse de llevar la ropa adecuada. Además, se debe verificar si hay restricciones en cuanto a la entrada de ciertos artículos, como alimentos o líquidos.

Empacar maleta
Hay métodos sencillos con el fin de empacar la maleta de manera adecuada. | Foto: Getty Images

No empacar ropa por si acaso

Siempre es clave tener claro lo que se usará durante el viaje. No se deben llevar cosas por si acaso, porque seguro no se usarán y, en cambio, ocupan espacio. Es clave la planeación del día a día para llevar en la maleta solo lo necesario. Un truco fácil es hacer una lista para no olvidar nada de lo que realmente se utilizará.

Reglas de la aerolínea

Es importante conocer las restricciones de peso y tamaño del equipaje, dependiendo de la aerolínea. Esto ayudará a evitar sorpresas en el aeropuerto y evitar cargos extra por exceso de equipaje.

