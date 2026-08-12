Colombia será sede por primera vez del 'Running Clinic de Ottobock'.

Del 14 al 16 de agosto, Medellín será sede por primera vez del Running Clinic de Ottobock, un programa internacional que reúne deporte, tecnología protésica y rehabilitación especializada para personas con amputación. El encuentro contará con 15 participantes de Colombia, Brasil, Chile y México.

Las actividades se desarrollarán en el colegio Deutsche Schule Medellín y estarán orientadas al fortalecimiento de habilidades como la técnica de carrera, el equilibrio, la coordinación, la velocidad y la adaptación al uso de prótesis deportivas. El programa combinará entrenamiento físico y acompañamiento clínico con el uso de tecnología protésica.

“En Ottobock estamos plenamente convencidos de que el deporte es un camino para la rehabilitación de las personas que han sufrido una amputación. Es una forma de demostrarles que pueden recuperar su movilidad, reincorporarse a sus actividades diarias y mejorar significativamente su calidad de vida”, afirmó Derly Patricia Martínez, gerente para el desarrollo de nuevos negocios de Latinoamérica de Ottobock.

El encuentro contará con Heinrich Popow, campeón paralímpico, quien liderará sesiones de entrenamiento y compartirá su experiencia deportiva. Popow perdió su pierna derecha durante su infancia y ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, además de otros títulos internacionales.

También participará Daniela Álvarez, embajadora de marca de Ottobock, y Luis Alberto Cassiani, capitán de la Selección Colombia de Fútbol para Amputados e integrante de la Fundación Daniela Álvarez.

Según estimaciones internacionales, más de 57 millones de personas viven con una amputación en el mundo. Entre el 5 % y el 15 % de quienes requieren dispositivos de asistencia acceden a ellos oportunamente. En Colombia, las principales causas de amputación están relacionadas con enfermedades vasculares y diabetes, seguidas por traumatismos.

El programa busca, además, fortalecer una red latinoamericana entre usuarios de prótesis, profesionales de rehabilitación y especialistas clínicos.