¿Dónde celebrar Halloween en Bogotá? Tres lugares con las mejores temáticas en octubre

Con la llegada de Halloween en el mes de octubre, Bogotá se transforma en un epicentro de creatividad y diversión para toda la familia, ofreciendo opciones de planes y lugares para todas las edades, gustos y presupuestos.

Por eso, si aún no sabe qué hacer durante esta celebración, a continuación encontrará tres opciones de espacios imperdibles donde disfrutar una noche de terror, música y disfraces inolvidable.

1. Festival del Terror en Salitre Mágico

Uno de los planes más terroríficos que ofrece la capital colombiana es el Festival del Terror en el parque Salitre Mágico, un evento que promete experiencias cargadas de miedo y adrenalina, con un escenario inmersivo de más de 100.000 metros cuadrados.

Para vivir la experiencia, según explicó Lady España, jefe de Marketing de Festival del Terror, en entrevista con SEMANA, las entradas están disponibles desde $ 100.000 por persona.

Las puertas se abren desde las 6:00 p.m. hasta la 1:00 a.m. todos los días, hasta el próximo 2 de noviembre, brindando la oportunidad a sus asistentes de vivir siete horas de sustos, diversión y emoción intensa entre laberintos, casas embrujadas, shows en vivo y zonas temáticas que garantizan una experiencia única para los amantes del terror.

2. Día de Muertos en Cantina La 15

Disfraces, premios, mariachi en vivo, orquesta crossover y shows de medianoche se toman este lugar, considerado como uno de los 100 mejores clubs del mundo, embajadores oficiales de la cocina mexicana en Colombia.

Allí, durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre, se celebrará el Día de los Muertos, un evento donde la vida, la música y el tequila se encuentran a través de actividades como concurso de disfraces y un show de “muertos” que hará vibrar el escenario al ritmo de Thriller.

Además, en su edición de este año, el evento incluirá un tributo especial a Juan Gabriel y un espectáculo protagonizado por catrinas y zombis, que prometen llenar las noches de música, color, baile y diversión.

3. Cuerdo: celebración, sabor y locura sensorial

Del Grupo Seratta, el restaurante Cuerdo se presenta como un lugar ideal para disfrutar un Halloween inolvidable en Bogotá lleno de sabor y locura sensorial.

“Cuerdo no necesita disfraces ni decoraciones exageradas para hacer de esta fecha algo inolvidable. Su esencia —creativa, disruptiva y sensorial— convierte cada visita en una experiencia que se siente como una fiesta para los sentidos”, se lee en el sitio web de este lugar.