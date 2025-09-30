Con la llegada de octubre se vuelven tendencia esos rincones de diferentes destinos del mundo cuyos muros, pasillos y leyendas los envuelven en historias que despiertan curiosidad y al mismo tiempo miedo entre los viajeros.

Estos espacios suelen estar en la lista de los lugares más escalofriantes del planeta por las historias antiguas y presencias con las que han sido relacionados a lo largo de los siglos. Así que si es de los aficionados en este décimo mes del año desea explorar estos sitios, a continuación encontrará un top cinco de estos escenarios que más llaman la atención de los curiosos.

1. La cárcel del fin del mundo, Argentina

El nombre de este lugar proviene de su ubicación, en la ciudad de Ushuaia. Tiempo atrás fue una prisión con cinco pabellones, construida en 1911 por los propios prisioneros que llegaron de otras cárceles.

No obstante, desde 1977 se transformó en un museo donde es posible hacer recorridos para lograr conocer las condiciones de vida de los encarcelados en aquel momento.

2. Cueva de Actun Tunichil Muknal, Belice

De acuerdo con el sitio The Science Survey, esta cueva pasó de ser un descubrimiento revelador a destino turístico vinculado con la historia maya, dando la ilusión de haberla detenido en el tiempo.

Entre sus estalactitas de piedra y vasijas de barro, hay 21 esqueletos producto de sacrificios para honrar a lo que la cultura Maya consideraba como Xibalba, el mundo subterráneo regido por la muerte.

3. La isla de las muñecas, México

Este isla está situada en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. Quienes la han visitado coinciden en mencionar que parece un sitio salido de una pesadilla, debido a que está repleto de muñecas.

El escenario tiene su explicación en una popular leyenda que narra la historia de un comerciante llamado Julián, quien habría encontrado el cadáver de una niña a las orillas del lago. A pesar de intentar salvarla, la pequeña ya había fallecido, señala el Diario El Universal.

La Isla de las Muñecas, uno de los sitios más extraños para visitar en México | Foto: YouTube @Claux7

A partir de ese momento, se dice que el hombre sentía que el espíritu de la niña lo atormentaba, por lo que en su intento por calmar el ambiente, comenzó a colocar muñecas en todos los rincones de la isla.

4. Hashima, Japón

También conocida como Gunkanjima o “Isla del Acorazado” por su forma que recuerda a un buque de guerra, es una pequeña isla frente a la costa de Nagasaki famosa por su historia como centro de minería de carbón.

Es un lugar que parece detenido en el tiempo, pues aún conserva objetos que pertenecían a las familias que vivieron allí y algunos dicen que se puede percibir el fantasma de la superpoblada ciudad amurallada.

5. Salto de Tequendama, Colombia

Entre los destinos aterradores es imprescindible destacar un ícono nacional: la cascada del Tequendama, cerca de Bogotá. Considerada uno de los lugares más embrujados de Colombia.

Este salto de agua ha sido objeto de relatos paranormales durante décadas, por lo que siempre es incluido en listados de sitios colombianos con mayor carga de misterio.