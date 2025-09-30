Tres lugares en Bogotá que demuestran por qué el alfajor argentino es la galleta más deliciosa del mundo

Este año la famosa revista gastronómica, Taste Atlas, eligió el alfajor argentino como la mejor galleta del mundo, permaneciendo como un símbolo de la repostería nacional, así como favorito indiscutible a nivel global.

Su vigencia como líder en la lista de las mejores galletas del planeta se confirma tras tener en cuenta las opiniones de miles de votantes y conocedores de la gastronomía, quienes son los que lo han elegido por encima de recetas emblemáticas de Europa, Norteamérica y América Latina.

Por eso, si es uno de los amantes del alfajor, pero no sabe dónde probar la receta original de esta galleta que ha cautivado miles de paladares en diferentes partes del mundo, a continuación conocerá tres opciones de pastelerías argentinas que han ganado popularidad en la capital colombiana por sus preparaciones dulces.

1. Pampa

Esta pastelería artesanal argentina se encuentra ubicada en la Cra. 6 #58-43, según indica la revista Diners, y desde mediados de 2023 está deleitando al público con lo mejor de sus recetas.

En sus redes sociales se puede ver que le apuesta completamente a lo artesanal, con los alfajores que se elaboran a mano con masas suaves y mantequillosas, rellenos generosos de dulce de leche.

Aunque suene un poco empalagoso, la verdad es que el resultado logra tener un equilibrio perfecto entre humedad, dulce, firmeza.

Con sus preparaciones y la ambientación del establecimiento, el objetivo es trasportar a los comensales a Buenos Aires, ofreciendo otras opciones de amasijos como pastafrolas, chocotortas y empanadas.

2. Groso

Situada en la Cl. 65 #5-77, esta pastelería argentina lleva más de cinco años deleitando paladares con sus alfajores, por lo que su evolución se evidencia en su carta, que actualmente ofrece más preparaciones, siendo esta galleta uno de los productos estrella con 9 sabores disponibles.

También se encuentran distintas tartas, budines, medialunas, empanadas y hasta ha desarrollado su propio helado artesanal con recetas argentinas, captando la atención de más comensales a lo largo de su recorrido en Bogotá.

3. Nómada

Se encuentra ubicada en la calle 69 #10-05, en Bogotá, y se presenta como un bar de mate y cafetería argentina. Sus empanadas y alfajores, hacen parte de las primeras preparaciones que empezó a ofrecer.

Ahora su menú incluye las medialunas, chocotortas y la pastafrola, entre otras, todo realizado de forma artesanal cuidando cada detalle y con algunos ingredientes que vienen directamente desde Argentina, según señala El Tiempo.