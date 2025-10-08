¿Listo para gritar? Este es el plan más terrorífico para disfrutar en Bogotá durante el mes de octubre

En octubre Bogotá se convierte en el escenario de uno de los eventos más esperados del año: el Festival del Terror, que este año celebra su décima edición en el parque Salitre Mágico entre el 3 de octubre y el 2 de noviembre.

Durante estos días, las noches serán claves para presenciar la transformación terrorífica que experimenta este parque los fines de semana, en un escenario inmersivo de más de 100.000 metros cuadrados, cargado de experiencias aterradoras y emocionantes.

Si desea disfrutar de este plan con amigos o en familia, lo primero que debe saber es que para esta nueva edición, el Festival del Terror cuenta con una casa totalmente renovada que es Masacre en el Granero, donde se ofrece un recorrido escalofriante en el que, el escenario respira miedo entre sus muros.

“En en años anteriores a sido una de las más visitadas por los clientes y por eso decidimos hacer un cambio total, donde en cada rincón los visitantes podrán sorprenderse”, comentó Lady España, jefe de Marketing de Festival del Terror, en entrevista con SEMANA.

Festival del Terror en Salitre Mágico | Foto: Cortesía - Salitre Mágico / API

Otras novedades imperdibles para este año

Adicionalmente, señaló que se cuenta con un nuevo personaje: Krampus, el gemelo maldito de Santa, quien viene por esas almas que no se han portado tan bien este año.

Otra novedad es la nueva zona de espanto con una aldea para estos nuevos integrantes del festival del terror, sumando a esto los shows en vivo y nuevos spots para sacar las mejores fotos. También hay una opción mucho más amplia en comidas y bebidas con el propósito de ofrecer una experiencia única.

“Solo en octubre el parque Salitre Mágico enciende sus atracciones en la noche para acompañar al festival y en estos 10 años no se lo pueden perder”, recalcó Lady.

Horarios y presupuesto promedio para vivir la experiencia

“La experiencia la pueden vivir desde los $100.000 por persona, cada noche estaremos abiertos 7 horas de 6 de la tarde a 1 de la mañana para que todos puedan disfrutar al máximo del Festival del Terror”, precisó.

Por otro lado, respecto a las razones para no perderse este plan, Lady destacó que durante el Festival del Terror, octubre “cobra vida”, ya que no se trata de una sola noche, sino de 14 fechas diseñadas para que familias, amigos o parejas vivan experiencias escalofriantes y disfruten de un plan imperdible en las noches bogotanas.

Recomendaciones importantes para programar el plan

Por último, y con el propósito de garantizar una mejor experiencia, la jefe de Marketing de Festival del Terror compartió una serie de recomendaciones, como llegar temprano y tener presente que hay servicio de parqueadero desde las 5 p.m. hasta la 1 a.m.