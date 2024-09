El desierto que está muy cerca de Bogotá y es ideal para la práctica de ciclismo en terreno árido y rocoso

Muy cerca de Bogotá hay diversidad de lugares en los que es posible realizar deportes de aventura y que no siempre los viajeros o turistas conocen. No es común, por ejemplo, encontrar a pocos kilómetros de la capital del país, un desierto con unas particularidades que parecieran imperdibles para quienes gozan de las actividades extremas y disfrutan de escenarios particulares, con hermosos colores y paisajes y que, además, no son muy concurridos.