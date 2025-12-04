El encantador municipio antioqueño que se transformó en una joya turística; está a dos horas de Medellín

El departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia, es un destino turístico imperdible para quienes buscan pueblos con hermosos paisajes y arquitectura tradicional.

Una de sus 125 municipios es Guatapé, el de menor extensión de la subregión del occidente antioqueño y que está ubicado a 81 kilómetros de distancia de Medellín, a casi dos horas de distancia en vehículo.

Su nombre está relacionado con el recordado cacique Guatapé, que comandaba muchas de sus tierras. Este municipio es considerado uno de los preferidos por los turistas que visitan Antioquia, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Entre sus principales atractivos está el embalse y la piedra del Peñol y la tradicional arquitectura de su casco urbano.

“La estética tradicional y los colores vivos le dan una personalidad coqueta y alegre al municipio. Las casas están vestidas con obras de arte llamadas zócalos, en los que se dibujan, esculpen, tallan y pintan figuras geométricas, siluetas, momentos y formas que hablan de la idiosincrasia antioqueña”, destaca el portal turístico en su sitio web.

La represa de Guatapé es uno de los atractivos que se pueden disfrutar y apreciar en una visita a El Peñol, en Antioquia. | Foto: Getty Images

Historia

De acuerdo con información de la Gobernación de Antioquia, Guatapé era inicialmente un municipio ganadero, agrícola y minero. Sin embargo, en la década de los 70 del siglo XX, tras la construcción del embalse en su territorio, se convirtió en un importante destino turístico de esta región del país.

“Empresas Públicas de Medellín construyó un gran complejo hidroeléctrico, con la inundación de 2.262 hectáreas de tierra. Este megaproyecto produjo grandes impactos en lo social, económico, político, ambiental y cultural”, subraya la entidad.

“Hoy día, Guatapé es uno de los destinos turísticos más tradicionales e importantes de Antioquia, posee atractivos en turismo religioso, agroturismo, ecoturismo y deportes de aventura. Cuenta con hoteles, restaurantes, barcos, lanchas y sitios turísticos para disfrutar, contemplar, meditar y descansar. Entre los elementos culturales más representativos del municipio están los zócalos que aún se conservan en las fachadas de las casa del pueblo”, resalta la gobernación.

La Piedra del Peñol, en Guatapé, es uno de los destinos más visitas en Antioquia. | Foto: Getty Images

El Peñón de Guatapé también es imperdible para los visitantes. Es un monolito de 200 metros de altura y 70 millones de años. Para llegar a la cima, se deben subir 745 escaleras para apreciar desde lo alto un bello paisaje.