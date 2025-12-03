El pueblo antioqueño cuyo nombre fue puesto por la cantidad de árboles de esta especie que había en el momento de su fundación

La subregión del occidente de Antioquia se caracteriza por ser un territorio de gran riqueza hídrica. El río Cauca es el eje de la misma y en él desembocan numerosos afluentes como el Tonusco, Rumango, Sucio, Peque, Herradura y Uramita, entre muchos otros.

Información de la Gobernación indica que esta zona del departamento es rica en historia y en sitios de gran importancia tales como el Páramo de Frontino, los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo, así como los centros históricos de Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo.

Allí también se encuentra uno de los municipios cuyo nombre fue puesto por la cantidad de árboles que había en el momento de su fundación. Se trata de Cañasgordas, que fue llamado así por el importante número de guaduas de gran tamaño que había en esta zona, según indica el portal Corregimientos de Antioquia.

Cañasgordas es un municipio antioqueño para conocer en algún momento de la vida. | Foto: Getty Images

Ubicado a tres horas de Medellín y con una temperatura promedio de 21 grados centígrados, este destino es reconocido por ser una tierra productora de café, murrapo, cacao y caña.

Ofrece diferentes climas cálidos, que varían entre templados y fríos, y destaca por imponentes montañas que ofrecen lindos paisajes. La mencionada fuente indica que este municipio cuenta con lugares mágicos por explorar, pero sobre todo dignos de preservar, como la Reserva Natural Alto de Insor, que se impone con su bosque de niebla y la cual es hábitat del águila crestada. Este espacio natural es también paso del oso de anteojos.

De igual forma, en estas tierras los visitantes se encuentran con una buena oferta de caídas de agua con historias místicas, miradores y senderos naturales por los que se puede atravesar para realizar actividades al aire libre.

Cañasgordas es un destino en donde se pueden realizar diferentes actividades. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Destino para aventureros

Cañasgordas es un buen destino para los amantes de la naturaleza y aventureros, pues adicional a la mencionada reserva se encuentra también, por ejemplo, el Mirador de San José, un lugar para disfrutar de todo el paisaje del municipio, en donde se disfruta de una refrescante brisa y es ideal para compartir en familia o con amigos, según el portal Turismo Antioquia Travel. Se caracteriza por ser un lugar tranquilo.

Así mismo, está el sitio conocido como La Cascada, lugar que es reconocido por ser un gran atractivo ecoturístico, en donde se aprecia una caída de agua y una piscina natural, ideal para darse un baño, ir y compartir con amigos y familia, disfrutar de sus zonas verdes y conectar con la naturaleza.