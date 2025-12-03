Suscribirse

Turismo

El pueblo antioqueño cuyo nombre fue puesto por la cantidad de árboles de esta especie que había en el momento de su fundación

Este destino se encuentra en el occidente del departamento, a tres horas de Medellín.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
3 de diciembre de 2025, 11:27 p. m.
Cañasgordas, Antioquia
Cañasgordas es uno de los destinos para conocer en el occidente de Antioquia. | Foto: Getty Images

La subregión del occidente de Antioquia se caracteriza por ser un territorio de gran riqueza hídrica. El río Cauca es el eje de la misma y en él desembocan numerosos afluentes como el Tonusco, Rumango, Sucio, Peque, Herradura y Uramita, entre muchos otros.

Información de la Gobernación indica que esta zona del departamento es rica en historia y en sitios de gran importancia tales como el Páramo de Frontino, los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo, así como los centros históricos de Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo.

Contexto: Así es uno de los principales puertos fluviales de Antioquia, un destino de gran riqueza natural con cerros, ríos y piscinas

Allí también se encuentra uno de los municipios cuyo nombre fue puesto por la cantidad de árboles que había en el momento de su fundación. Se trata de Cañasgordas, que fue llamado así por el importante número de guaduas de gran tamaño que había en esta zona, según indica el portal Corregimientos de Antioquia.

Cañasgordas, Antioquia
Cañasgordas es un municipio antioqueño para conocer en algún momento de la vida. | Foto: Getty Images

Ubicado a tres horas de Medellín y con una temperatura promedio de 21 grados centígrados, este destino es reconocido por ser una tierra productora de café, murrapo, cacao y caña.

Ofrece diferentes climas cálidos, que varían entre templados y fríos, y destaca por imponentes montañas que ofrecen lindos paisajes. La mencionada fuente indica que este municipio cuenta con lugares mágicos por explorar, pero sobre todo dignos de preservar, como la Reserva Natural Alto de Insor, que se impone con su bosque de niebla y la cual es hábitat del águila crestada. Este espacio natural es también paso del oso de anteojos.

Contexto: El pequeño pueblo de Antioquia donde es posible caminar entre cascadas y bosques sagrados

De igual forma, en estas tierras los visitantes se encuentran con una buena oferta de caídas de agua con historias místicas, miradores y senderos naturales por los que se puede atravesar para realizar actividades al aire libre.

Cañasgordas
Cañasgordas es un destino en donde se pueden realizar diferentes actividades. | Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Destino para aventureros

Cañasgordas es un buen destino para los amantes de la naturaleza y aventureros, pues adicional a la mencionada reserva se encuentra también, por ejemplo, el Mirador de San José, un lugar para disfrutar de todo el paisaje del municipio, en donde se disfruta de una refrescante brisa y es ideal para compartir en familia o con amigos, según el portal Turismo Antioquia Travel. Se caracteriza por ser un lugar tranquilo.

Así mismo, está el sitio conocido como La Cascada, lugar que es reconocido por ser un gran atractivo ecoturístico, en donde se aprecia una caída de agua y una piscina natural, ideal para darse un baño, ir y compartir con amigos y familia, disfrutar de sus zonas verdes y conectar con la naturaleza.

Cañasgordas es considerado un destino religioso. Allí hay varias capillas y santuarios ideales para los feligreses que encuentran en estos lugares los espacios indicados para fortalecer su fe.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Poncho Zuleta dio devastadora noticia y preocupó a sus seguidores: “Desde el cielo”

2. La tabla de goles y asistencias en Europa que muestra a Luis Díaz cerca de Haaland y Mbappé: nivel en ascenso

3. Falleció la mamá de Mario Cimarro, actor de ‘Pasión de Gavilanes’: luchó contra enfermedad degenerativa

4. Turista denuncia que fue sacado de una playa en Cartagena por policías, quienes le dijeron que ese espacio pertenecía a un hotel

5. Liberaron a 28 personas secuestradas por el ELN en el Catatumbo; Petro envió un mensaje a esta guerrilla desde El Tarra: “Hagan la paz ya”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

turismoTurismo en AntioquiaTurismo en Colombia

Noticias Destacadas

Suesca, Cundinamarca

Los encantos del pueblo de Cundinamarca, cuyo nombre significa “la roca de las aves”, ideal para los amantes de la aventura

Redacción Turismo
Cañasgordas, Antioquia

El pueblo antioqueño cuyo nombre fue puesto por la cantidad de árboles de esta especie que había en el momento de su fundación

Redacción Turismo
Playas de Mayapo.

Las paradisíacas playas de arena blanca en La Guajira, ideales para pasar unos días de descanso

Redacción Turismo

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.