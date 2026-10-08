El municipio boyacense donde la carne al caldero y el tamal son una delicia

El departamento de Boyacá es un destino turístico muy atractivo de Colombia y reconocido por sus hermosos paisajes, pueblos históricos y riqueza cultural.

Entre sus 123 municipios se encuentra Chinavita, ubicado a 75 kilómetros de Tunja. Su nombre significa en lengua chibcha ‘cumbre iluminada’ y es considerado un importante centro religioso de la región.

“Es el destino de cientos de fieles en la romería a la Virgen del Amparo de Chinavita, la cual se efectúa el primer sábado de septiembre de cada año con la asistencia del obispo y todos los sacerdotes de la Diócesis de Garagoa. Las ferias y fiestas del pueblo se realizan iniciando cada año”, señala el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

El municipio de Boyacá que tiene nombre de prócer venezolano, un lugar de paisajes montañosos y riqueza natural

Situr señala que Chinavita hace parte de la provincia del Neira, en el suroriente de Boyacá. El 65 % de sus habitantes vive en la zona rural.

“El clima en general es templado. Su temperatura en la parte alta es de 14 grados centígrados y en la parte baja de 19 grados”, agrega el portal turístico.

Gastronomía

Entre los principales platos del municipio resaltan la chanfaina, el cocido boyacense, la carne al caldero, el tamal, los envueltos, hayucos, el pan de maíz, las arepas de maíz pelado, la mazamorra chiquita, la carne a la llanera, la fritanga, el jugo de chamba, el guarapo, el masato, la chicha de maíz y las achiras de sagú.

Municipio de Chinavita, Boyacá. Foto: Oficial Chinavita.

Economía

En el municipio hay una gran cantidad de fuentes hídricas de “diversa índole, desde las quebradas e hilos de agua, hasta zonas de pantano de páramo o turberas y lagunas, hasta ríos caudalosos e importantes regionalmente como el río Fusavita, tributario del Garagoa, uno de los principales aportantes del embalse La Esmeralda”.

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura. La mayoría de sus habitantes se dedica al cultivo de la papa, caña de azúcar, tomate, hortalizas, plátano, café, frutas y fique.

Adicionalmente, en las veredas de Montejo, Jordán y Guayabal “se encuentran algunas minas de carbón. En la cabecera municipal se han establecido fábricas de café y cabuya”.

El rincón de Boyacá que pocos conocen: aquí las costillas de cordero son una delicia y la naturaleza invita a desconectarse

Sitios de interés

El cerro de Mamapacha, el cerro de la Laja, el cerro Loma Alta, el cerro Loma de Palo Blanco, la Cuchilla de Sicha, la Cuchilla Filipia y la Cuchilla San Antonio son considerados los principales atractivos naturales.

Otros sitios destacados por Situr Boyacá son el Alto de los Tiestos y las aguas termales de vereda de Cupavita. El pozo de la Laja también es reconocido como un lugar para los paseos familiares.

En el casco urbano, la basílica de Nuestra Señora del Amparo se destaca como importante centro religioso de la diócesis, al igual que la capilla Santa Bárbara.