Así es la ‘tierra de la luz entre las montañas’, el pequeño municipio antioqueño que atrae con sus bellos paisajes

Guadalupe es uno de los municipios que hace parte de la subregión del norte del departamento de Antioquia, el más poblado de Colombia.

Ubicada a 128 kilómetros de Medellín, aproximadamente a dos horas y 47 minutos de distancia en vehículo, esta población es reconocida por sus bellas montañas y paisajes que inspiran tranquilidad, según destaca el portal de turismo Antioquia Travel. Adicionalmente, recibe el apodo de “la tierra de la luz entre las montañas”.

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Guadalupe limita por el norte con los municipios de Anorí y Campamento, por el oriente con Amalfi, por el sur con Carolina del Príncipe y Gómez Plata, y por el occidente con Angostura.

Historia y economía

La Gobernación señala que el territorio en el que se encuentra el municipio fue poblado inicialmente por los indígenas nutabes.

Luego tomó el nombre de Higuerón; sin embargo, tras consolidarse entre sus habitantes la devoción por la Virgen de Guadalupe, su nombre fue cambiado por Guadalupe en 1896.

“Para ese entonces, este territorio era corregimiento de Carolina del Príncipe, hasta que mucho después, para el año de 1964, Guadalupe fue elevado a la categoría de municipio”, agrega la entidad.

La Gobernación también destaca que Guadalupe tiene un gran potencial energético. La población comparte la represa Troneras con el municipio vecino de Carolina del Príncipe.

A nivel económico, sus habitantes se desempeñan en sectores como la agricultura y la ganadería. Adicionalmente, se reconoce su atractivo turístico debido a sus fuentes hídricas cristalinas que están acompañadas de “hermosos paisajes y un clima muy agradable”.

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Atractivos

Entre sus principales atractivos se destacan los charcos Cañal. Se encuentran ubicados en la vereda del mismo nombre, a unos tres kilómetros de la zona urbana. “Es una piscina natural de aguas cristalinas, rodeada de vegetación y zonas verdes para el disfrute”, señala Antioquia Travel.

En este territorio antioqueño abundan los miradores, perfectos para divisar lindos paisajes. Foto: Facebook Gobernación de Antioquia/API.

Otro sitio relevante es el mirador La Divisa. Este es un lugar alto que está a unos dos kilómetros de la zona urbana del municipio y que permite observar cascadas y el complejo hidroeléctrico de Troneras.

El santuario Cristo de Malabrigo es otro lugar imperdible, el cual está ubicado en la vereda Malabrigo, a unos 12 kilómetros de la cabecera municipal.

El Cristo del santuario llegó al municipio en 1870 y “fue traído por unos caminantes que lo llevaban todos los días hasta el municipio Anorí y un día lo dejaron en medio del camino”. Según el portal turístico, desde entonces se le atribuyen milagros.