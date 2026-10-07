El municipio de Cundinamarca donde el viudo de pescado es una delicia, un destino ideal para el descanso

El departamento de Cundinamarca es uno de los más encantadores de Colombia y ofrece una gran variedad de experiencias para sus visitantes.

Su territorio combina hermosos paisajes montañosos, páramos, lagunas, cascadas y zonas de clima cálido con pueblos llenos de historia y tradición. Entre sus principales atractivos naturales se encuentran la laguna de Guatavita, las rocas de Suesca y diferentes espacios naturales ideales para el senderismo, la aventura y el ecoturismo.

Uno de sus municipios más poblados es Girardot, ubicado a 147 kilómetros de Bogotá, aproximadamente a dos horas y media de distancia en vehículo.

Es considerado uno de los principales balnearios del centro de Colombia. Fue fundado el 27 de mayo de 1881 y su nombre es un homenaje a Atanasio Girardot, prócer de la Independencia.

Situado a orillas del río Magdalena, el municipio tiene una temperatura promedio de 23 ºC y es ideal para practicar deportes náuticos. Allí hay una gran variedad de hoteles con piscina, según señala Colombia Travel.

Entre sus principales atractivos se destacan el embarcadero turístico, el Mirador del Arbolito, el Parque de la Locomotora y el monumento al Boga, espacios ideales para disfrutar del paisaje y la esencia ribereña de la región, de acuerdo con el portal De Tour Cundinamarca.

El rincón de Cundinamarca que pocos viajeros conocen: tiene termales, una mítica laguna y paisajes montañosos

“La experiencia se complementa con sabores tradicionales como el viudo de pescado, reconocido como emblema de la gastronomía local, así como con artesanías elaboradas en totumo y madera tallada que reflejan la identidad cultural del municipio”, subraya la publicación.

Viudo de pescado. Foto: Crédito: Alcaldía de Flandes / API

El municipio de Cundinamarca donde la gallina criolla es imperdible, un destino ideal para los amantes de la gastronomía tradicional

Entre los principales eventos del municipio están el Reinado Nacional de Turismo y Carnaval del Río y la Cultura y el Festival de Faroles, eventos que “llenan de tradición, alegría y color este destino turístico del Alto Magdalena”.

Atractivos

El Camellón del comercio o Calle Ancha es conocida como el centro principal de arte en Girardot, donde se lleva a cabo gran parte de la actividad económica de la ciudad. Actualmente, sirve de escenario para espectáculos deportivos como la carrera atlética internacional Ciudad de Girardot.

Otro lugar destacado es el Mirador de Alto de la Cruz. En él, el visitante puede observar el río Magdalena, las montañas de la Cordillera Central y el Aeropuerto de Flandes.

El Mirador Alto de las Rosas tiene una gran vista del Magdalena.

Y el Mirador del Cerro del Árbolito es un lugar desde donde se puede observar todo Girardot y se puede hacer senderismo.