Más de 100.000 turistas espera recibir Cartagena en la semana de receso; estos son los principales eventos

Cartagena, uno de los principales destinos turísticos del país, espera recibir más de 100.000 viajeros durante la semana de receso escolar, que se extiende hasta el próximo 13 de octubre.

De acuerdo con las proyecciones de la Alcaldía, a través de la Secretaría de Turismo y Corpoturismo, se prevé la llegada a la Heroica de 102.456 pasajeros únicamente por vía aérea, movilizados a través de aproximadamente 685 vuelos. De este universo de viajeros, 88.334 corresponden a turistas nacionales y 14.122, a visitantes internacionales.

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Según cifras de Cotelco Cartagena y Bolívar, la ciudad proyecta una ocupación hotelera promedio del 65,6 %.

“La semana de receso escolar representa una oportunidad muy importante para Cartagena, no solo por el número de visitantes que esperamos recibir, sino por todo lo que este movimiento turístico significa para nuestra economía y para quienes hacen parte de la cadena de valor del sector. Tenemos una ciudad con una oferta cultural, deportiva, gastronómica y marítima cada vez más diversa, que nos permite seguir posicionándonos como uno de los destinos preferidos por los colombianos”, destacó Teremar Londoño Zurek, secretaria de Turismo de Cartagena.

En materia de transporte e itinerarios marítimos, el Muelle de la Bodeguita, el único autorizado en la ciudad para el zarpe formal de embarcaciones turísticas hacia la zona insular, proyecta la movilización de 18.066 pasajeros.

La ciudad proyecta una ocupación hotelera promedio del 65,6 % en esta temporada. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Los visitantes disfrutarán de las playas y los paisajes de destinos como las islas del Rosario, Barú, Tierra Bomba y el archipiélago de San Bernardo, además de las experiencias de navegación al atardecer (sunset) y eventos recreativos como las reconocidas Fiestas Blancas. Desde Corpoturismo se reitera el llamado a utilizar exclusivamente los puntos oficiales para garantizar un embarque seguro y supervisado”, señaló la Alcaldía.

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Principales actividades

Estos son los principales eventos que se realizarán en la ciudad durante estos días: