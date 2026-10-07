Yacopí prepara cuatro días de actividades culturales, ganaderas y gastronómicas

Yacopí se prepara para recibir visitantes de Cundinamarca y de otras regiones del país durante cuatro días de actividades culturales, gastronómicas, ganaderas y relacionadas con el trabajo campesino. La programación del Festival Cultural y Agroturístico del Cacao y la Ganadería comenzará el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el domingo 11.

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La agenda musical tendrá presentaciones de Arelys Henao, Martín Elías Jr. y El Charrito Negro, además de agrupaciones y artistas locales que participarán en los diferentes escenarios.

Para el líder cultural departamental Jonathan Ramírez, el festival también permitirá mostrar diferentes actividades productivas y culturales del municipio y la provincia de Rionegro.

“Yacopí la tiene clara. Para mí, este es el mejor evento cultural que hoy se realiza en la provincia de Rionegro. Hay que resaltar el trabajo de la alcaldesa y del gestor social por hacer una celebración que trasciende el entretenimiento: atrae visitantes, mueve la economía local, fortalece nuestra identidad y pone los ojos de Cundinamarca sobre Yacopí. Además, es una oportunidad para reconocer el trabajo de nuestros campesinos, productores, ganaderos, emprendedores y comerciantes, y para mantener vivas las tradiciones que hacen grande a esta tierra”, afirmó Ramírez.

La programación del Festival Cultural y Agroturístico del Cacao y la Ganadería comenzará el jueves 8 de octubre y se extenderá hasta el domingo 11. Foto: Getty Images

El jueves se realizarán la Feria Ganadera, el Día Blanco y el Festival de Música Local. El viernes habrá desfile de comparsas y carrozas, encuentro cultural y Color Fest.

Para el sábado están programadas la Feria del Emprendimiento y la Gastronomía, la cabalgata infantil y la Gran Cabalgata. El domingo, el Día Campesino cerrará la programación con actividades centradas en el campo y sus protagonistas.

Durante el festival también se promoverá el consumo de productos locales, la gastronomía y el trabajo de emprendedores, comerciantes, productores y ganaderos del municipio.