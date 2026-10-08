El municipio antioqueño que tiene nombre de ciudad española, un destino con bellos paisajes y riqueza cultural

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia. Se destaca por su gran riqueza natural y la diversidad de experiencias que ofrece a sus visitantes.

Uno de sus municipios es Toledo, ubicado a 174 kilómetros de Medellín, aproximadamente a cuatro horas y 15 minutos de distancia en vehículo.

Esta población, que comparte nombre con la histórica ciudad española de Toledo, es conocida como el Hermoso Balcón del Norte y su territorio se encuentra sobre la cordillera Central.

“Desde sus inicios fue un territorio que sirvió como lugar de descanso en los arduos viajes de los arrieros que pasaban por esta hermosa montaña”, señala el portal turístico Antioquia Travel.

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“Su ubicación sobre la montaña le permite tener una sensacional vista panorámica que conecta con la belleza natural de la región”, agrega el sitio web en una reseña.

Historia

Los primeros habitantes registrados en el territorio fueron los indígenas nutabes, que ejercieron resistencia inicial a la conquista española.

Ya en la segunda mitad del siglo XIX, sus tierras empezaron a ser habitadas por familias venidas de San Andrés de Cuerquía, formando un caserío, al que se le dio el nombre de Toldas, el cual luego se convirtió en corregimiento.

En 1912, fue erigido como municipio con el nombre de Córdoba. Tres años después, este fue cambiado por el de Toledo.

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En relación con su economía, la principal actividad es la agricultura, con el café como principal producto, seguido de la caña panelera y diversos frutales. También tiene vocación ganadera.

Toledo está ubicado a cuatro horas de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

Atractivos

Entre sus principales atractivos se destaca el templo San Juan de Nepomuceno. Fue fundado en 1899 y tiene una colección de figuras de santos venida de Italia.

El parque Simón Bolívar es otro lugar imperdible. Allí se localiza una estatua en referencia al Libertador.

Asimismo, resalta el parque Jardines de la Esperanza. Este cuenta con un sendero ecológico ideal para practicar deporte en medio de la naturaleza.

La Casa de la Cultura Mara Agudelo de Gómez es un atractivo adicional. “Es la entidad que trabaja por los saberes artísticos y culturales del municipio de la mano de la Alcaldía”, señala Antioquia Travel.

Finalmente, el corregimiento El Valle, ubicado a 17 kilómetros de la cabecera municipal, es otro lugar para el disfrute de los amantes del campo.