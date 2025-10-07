El departamento de Cundinamarca, uno de los más poblados del centro del país, es reconocido por su gran riqueza natural y cultural.

Uno de sus 116 municipios es Agua de Dios, ubicado en la provincia del Alto Magdalena y a 104 kilómetros de Bogotá, lo que representa aproximadamente dos horas y media de viaje en automóvil.

De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta población es conocida por su clima cálido y agradable, ideal para el descanso y la recuperación.

“Situado en el valle del río Bogotá y con una altitud de aproximadamente 300 metros sobre el nivel del mar, sus paisajes están dominados por colinas suaves y áreas de vegetación tropical”, señala la entidad.

El nombre del municipio fue dado debido a una creencia de que sus aguas tendrían propiedades curativas.

Historia y economía

La Gobernación afirma que Agua de Dios fue fundado en 1870 y tiene una historia única debido a que se estableció como un lugar de refugio para personas afectadas por la lepra.

“Durante muchos años, el municipio fue un centro de tratamiento y aislamiento para los enfermos, conocidos como ‘lázaros’. La comunidad de Agua de Dios se caracterizó por su espíritu de solidaridad y apoyo mutuo”, subrayó la entidad, que señaló que en 1961 la ley eliminó el aislamiento obligatorio y permitió la reintegración de los pacientes a la sociedad.

En materia económica, la principal actividad productiva del municipio es la agricultura, destacándose cultivos de frutas tropicales, como el mango, la papaya y el banano.

Se destaca el cultivo de frutas tropicales como el mango. | Foto: Getty Images/iStockphoto

“La ganadería también juega un papel importante, junto con el comercio local y el turismo. Los mercados y ferias locales son puntos clave para la economía del municipio, donde se comercializan productos agrícolas y artesanías”, agrega la Gobernación.

Sitios de interés

Debido a su historia y clima, Agua de Dios es destacado como un destino turístico de interés en Cundinamarca.

Los visitantes tienen la oportunidad de descubrir lugares como el Parque de los Leprosos, donde pueden realizar un recorrido que revela el pasado del municipio. También destaca el Balneario Agua de Dios, reconocido por sus relajantes aguas termales. Además, quienes buscan contacto con la naturaleza pueden disfrutar de senderos ecológicos y diversas actividades al aire libre.

De acuerdo con la Gobernación, la cultura de Agua de Dios está influenciada por su historia como centro de tratamiento de la lepra, “lo que ha fomentado una comunidad solidaria y resiliente”.