Lo que comenzó como una apuesta para impulsar a los pequeños productores de Boyacá se ha convertido en uno de los espacios del Festival Internacional de la Cultura Campesina.

CosechArte, en su tercera edición, abrió sus puertas con nuevas atracciones, entre ellas los animales de Panaca y los dinosaurios de Gondava, para quienes buscan un plan diferente durante el puente festivo.

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Un plan para salir de la rutina durante el puente festivo

La feria CosechArte regresó a Tunja con una propuesta que combina el comercio local, la gastronomía, la cultura y el entretenimiento para todas las edades.

Los visitantes pueden recorrer los espacios destinados a los productores y emprendedores de Boyacá, conocer su oferta y disfrutar de actividades pensadas para compartir en familia.

Uno de los principales atractivos de esta tercera edición es la presencia de Panaca, con animales y experiencias interactivas.

A esto se suma la exhibición de dinosaurios de Gondava, parque temático ubicado en el Alto Ricaurte, que lleva parte de su propuesta a la capital boyacense.

La combinación de estas experiencias busca ampliar la oferta de la feria más allá de las compras.

Los asistentes también podrán encontrar actividades infantiles, acercarse al mundo animal y recorrer una muestra de productos regionales en un mismo lugar.

La programación se extenderá hasta el lunes festivo 12 de octubre en el Parque de Eventos, junto al estadio La Independencia.

El lugar en una gran alternativa para quienes planean quedarse en Tunja o visitar la ciudad durante estos días.

CosechArte en Tunja Foto: Foto Instagram @eldiarioboyaca

De una primera edición a una vitrina para los emprendedores

La historia de CosechArte comenzó en noviembre de 2024, cuando se celebró su primera edición entre el 14 y el 17 de ese mes, en el mismo sector de la capital boyacense.

La iniciativa, liderada por la gestora social de Boyacá, Daniela Assis, nació con el propósito de abrir oportunidades comerciales para pequeños productores y emprendedores que necesitan espacios para dar a conocer y vender sus productos.

Desde su primera versión, la feria integró mercados campesinos, gastronomía, artesanías, muestras agroindustriales y actividades dirigidas a los niños.

La programación también incluyó una Quesatón, el Día Departamental de la Papa y la experiencia de Panaca Viajero.

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El balance divulgado tras aquella edición reportó aproximadamente 51.000 visitantes, una cifra que reflejó el interés por una propuesta que conecta la producción del campo con las tradiciones y expresiones culturales del departamento.

En su tercera edición, CosechArte mantiene ese propósito de impulsar el talento regional, mientras incorpora nuevos atractivos para ampliar la experiencia de quienes la visitan.

La apuesta es que campesinos, artesanos y emprendedores encuentren una vitrina para sus productos y que el público tenga distintas opciones para disfrutar de Boyacá durante el puente festivo.