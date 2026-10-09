El municipio de Boyacá que tiene uno de los centros mejor conservados de la región, ideal para el ecoturismo

Boyacá es un destino que tiene múltiples atractivos para sus visitantes. Su territorio es ideal para quienes quieren desconectarse de la rutina, disfrutar el clima frío y descubrir lugares con gran riqueza cultural.

Uno de sus municipios es Chíquiza, ubicado a 25 kilómetros de Tunja.

El municipio de Boyacá que tiene nombre de prócer venezolano, un lugar de paisajes montañosos y riqueza natural

Esta población fue fundada el 17 de julio de 1556, pero solo hasta 1982 fue reconocida como municipio, luego de ser durante varios años un corregimiento de Tunja, de acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá).

Su nombre, en lengua indígena, significa ‘campo pelado’. “Cuenta la leyenda, que en la laguna de Iguaque, ubicada en la parte más alta del territorio, en inmediaciones de la cordillera Oriental, emergió Bachué (diosa Chibcha) con un niño de brazos, al que tomó como esposo para luego poblar el mundo”, agrega la publicación.

“Este mítico relato, junto con los parajes que rodean la laguna, en donde los frailejones exhiben todo su colorido, hacen de este antiguo caserío indígena un escenario de tradición y belleza inigualable”, subraya.

Entre las actividades principales de sus habitantes están la agricultura y la labor artesanal. Se elaboran cobijas, ruanas y otros artículos que tejen gracias a la lana virgen que extraen de las ovejas.

Chiquiza, Boyacá. Foto: Situr Boyacá

Atractivos

Entre sus atractivos se destaca la laguna de Iguaque y los hermosos paisajes que la rodean. Allí, “las montañas son atravesadas por angostos caminos de herradura que otrora sirvieron como vías de comunicación de los antepasados”.

El rincón de Boyacá que pocos conocen: aquí las costillas de cordero son una delicia y la naturaleza invita a desconectarse

El casco urbano del municipio es considerado uno de los mejor conservados de región. Está integrado por edificaciones de diferentes periodos históricos, entre las que se destacan la capilla doctrinera de San Isidro.

“La poca altura de esta y otras construcciones coloniales, sumada a la topografía del terreno permiten una bella panorámica”, subraya Situr Boyacá.

Otros lugares destacados por la práctica del ecoturismo en Chíquiza son el sendero El Carrizal, la Cueva del Indio, el Pozo de la Vieja, Morro Negro y la Hacienda Versalles, un “apacible punto de encuentro para el descanso y la contemplación del paisaje”.

También se puede apreciar, en la vereda El Cerro, una tradición ancestral conocida como Los Matachos, “un espacio donde los campesinos embellecen sus moradas con utensilios de cocina, los mismos con los que preparan arepas de maíz, envueltos de guiche y el tradicional cocido boyacense”, agrega el Sistema de Información Turística de Boyacá.