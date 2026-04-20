El pueblo antioqueño cuyos habitantes son reconocidos por una habilidad; un destino imperdible a una hora de Medellín

El departamento de Antioquia es el más poblado de Colombia y ofrece diversos atractivos para sus visitantes.

Uno de sus 125 municipios es El Santuario, ubicado a 62 kilómetros de Medellín, aproximadamente a una hora y 12 minutos de trayecto en vehículo.

Esta población es conocida por ser la “despensa agrícola de Antioquia” y el “centro de la confección” de esta zona del país, según afirma el portal de turismo Antioquia Travel.

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Historia

La Gobernación de Antioquia afirma que en el lugar donde se fundó El Santuario existía un sitio sagrado dedicado a una deidad indígena. Posteriormente, durante la época de la colonia española se levantó en el lugar un santuario a la Virgen de Chiquinquirá, que se convirtió en lugar de peregrinación.

“En 1765, el capitán español Antonio Gómez estableció en su hacienda una capilla dedicada a Nuestra Señora de Chiquinquirá y esto atrajo a nuevos vecinos con casa y cultivos. La capilla fue heredada por Ignacio Gómez, su hijo, quien en 1792 construyó otra capilla alrededor de la cual se formó el caserío”, señala la entidad.

El Santuario, inicialmente, estuvo bajo la jurisdicción de Marinilla hasta 1838, año en que fue erigido como municipio.

Por otra parte, la Gobernación destaca que muchas personas nacidas en este municipio son reconocidas por “su alta capacidad negociadora en el campo comercial”. “Los originarios de esta tierra son reconocidos a nivel nacional como empresarios de diversas áreas”, subraya.

Además, afirma que en los últimos 15 años El Santuario se ha consolidado como el centro industrial de la confección en Antioquia, lo que ha generado varios miles de empleos directos.

Atractivos

Antioquia Travel resalta entre sus principales sitios de interés al Museo histórico José María Córdova, héroe de la independencia.

“Con el fin de mantener viva la memoria de Colombia, la independencia y El Santuario, se crea el museo en el lugar donde murió el general de división y héroe de América y Colombia José María Córdova en el año de 1829″, señala la publicación.

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Otro lugar relevante es el Salto de El Santuario, el cual se encuentra entre las veredas Bodegas y Pavas, a dos kilómetros, del casco urbano. “Esta montaña llena de vegetación, ofrece una vista de 360° de todo el Valle de San Nicolás y parte de municipios como el Carmen de Viboral, Marinilla, La Ceja del Tambo, Santa Elena, Rionegro y El Santuario", subraya Antioquia Travel.

El Santuario es un lugar tranquilo y acogedor, en el departamento de Antioquia. Foto: Getty Images/iStockphoto

La basílica menor de San Judas Tadeo es otro sitio imperdible. Ubicada en la colina de la Judea, es considerado el primer santuario en América latina en honor a este apóstol.