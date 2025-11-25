Suscribirse

El pueblo antioqueño que tendrá tres días de fiesta en noviembre: así se celebrará el Festival de la Guayaba 2025

Queda a solo 75 kilómetros de Medellín y es un lugar que cautiva con su arquitectura tradicional.

Redacción Turismo
25 de noviembre de 2025, 11:17 p. m.
Concepción, Antioquia
El Festival de la Guayaba se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre de 2025 | Foto: Créditos - Facebook: Alcaldía de Concepción Antioquia

A menos de 2 horas de viaje por carretera desde Medellín, locales y turistas podrán disfrutar del Festival de la Guayaba 2025, una celebración que se llevará a cabo del 28 al 30 de noviembre, en el municipio de Concepción, también conocido como “la Concha”.

Este año se celebra la segunda edición de este evento que combina tradición, historia y alegría. Durante tres días, las calles de este encantador pueblo antioqueño se llenarán de color, música y una agenda cargada de actividades pensadas para resaltar el valor cultural que representa este fruto para la región.

“¡Se acerca uno de los eventos más esperados por nuestra comunidad!“, señala la Alcaldía Municipal en sus redes sociales.

Asimismo, en la publicación que realizó por medio de estas plataformas, dio a conocer que este año se llevarán a cabo en el marco de este festival: actividades recreativas para toda la familia; encuentros culturales y muestras artísticas; eventos deportivos; tablados populares y música para disfrutar el último fin de semana de noviembre.

Programación completa:

  • Viernes 28 de noviembre

El evento arrancará a las 9:00 a.m. con la Celebración del Día del deporte en Concepción. Más tarde, a las 7:30 p.m., se dará la apertura de la agenda cultural con un show cómico musical Trova y un show de fonomímica a cargo de la Banda la Mayor.

La música llena a complementar la jornada sobre las 10:00 p.m., con la participación de la Orquesta Popular Son y una amenización con el dj El Antoño (Juanes).

Concepción en Antioquia
Concepción es un municipio antioqueño que tiene una importante oferta turística. | Foto: Getty Images
  • Sábado 29 de noviembre

Entre las 3:00 p.m. y las 5:00 p.m., los asistentes al Festival de la Guayaba 2025 podrán disfrutar el desfile cultural y artístico y la presentación de diferentes bandas musicales, comenzando la noche estelar a las 9:00 p.m.

Entre los artistas invitados se destaca la Orquesta de la Policía Nacional, El Tropicombo, Chelo Ramírez y, para finalizar, una rumba con Dj.

  • Domingo 30 de noviembre

Para cerrar la celebración, a las 2:00 p.m. se realizará una muestra gastronómica de la guayaba, y a las 3:00 p.m. está programado el Festival de Danza.

Por último, sobre las 9:00 p.m., comienza la noche estelar con la presentación de San Juan del Puerto Orquesta, Los Alegres Parranderos, Los Ideales del Vallenato y la rumba con el Dj.

¿Cómo llegar a Concepción para celebrar el Festival de la Guayaba?

El municipio de Concepción está unos 60 kilómetros de la ciudad de Medellín. El trayecto toma un tiempo promedio de dos horas, sin embargo, puede variar dependiendo del medio de transporte, paradas que se realicen y el estado del clima.

Durante el viaje se recomienda tener en cuenta que puede haber peajes en la vía, señala el medio local Teleantioquia.

