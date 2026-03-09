El pueblo de Cundinamarca con nombre de prócer y clima cálido, un acogedor destino a tres horas de Bogotá

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos turísticos más interesantes de Colombia porque combina naturaleza, historia y cultura muy cerca de Bogotá.

Uno de sus municipios es Nariño, ubicado en la provincia de Alto Magdalena y a aproximadamente 120 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de tres horas de viaje en automóvil.

Esta población es conocida por su clima cálido y sus fértiles tierras agrícolas, siendo un lugar ideal para el cultivo de frutas y otros productos agrícolas, según señala la Gobernación de Cundinamarca.

“Situado en la región del Alto Magdalena, Nariño tiene una altitud de aproximadamente 400 metros sobre el nivel del mar. El municipio está rodeado de montañas y cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”, agrega la entidad.

Historia

La Gobernación señala que la historia de Nariño se remonta a la época prehispánica, cuando el territorio era habitado por los indígenas panches. El municipio fue fundado oficialmente el 16 de noviembre de 1861.

La entidad afirma que el área del municipio fue objeto de varios pleitos a través de su historia, entre los pobladores y los dueños de las haciendas colindantes. El acta que definió los límites fue aprobada por acuerdo de Concejo No. 3 del día 30 de septiembre de 1923.

En materia económica, la principal actividad productiva es la agricultura, destacándose el cultivo de plátano, cacao y frutales. La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes.

Senderos ecológicos de Nariño, Cundinamarca Foto: Captura de pantalla YouTube / Alcaldia Municipal de Nariño Cundinamarca

Sitios de interés

Entre los sitios de interés de esta población está el parque principal, que tiene un monumento en honor a Antonio Nariño. También se destaca la parroquia de San Cayetano, considerado como el santo patrono del municipio.

De igual manera, hay rutas ecoturísticas y de ciclomontañismo en el sector Los Mangos, que permiten a los visitantes explorar la belleza natural de la región.

Adicionalmente, se encuentran los petroglifos en la vereda Sabanetas, un hallazgo arqueológico de gran relevancia para la población. Y hay fincas y haciendas que ofrecen alojamiento y actividades recreativas.

Gracias a la riqueza natural de Nariño, con sus montañas y cuerpos de agua, este lugar es perfecto para el ecoturismo y las actividades recreativas en la naturaleza.

Por otra parte, en la cultura del municipio se destacan tradiciones y festividades religiosas, entre ellas las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano y la Virgen del Carmen.

Estos eventos suelen reunir a la comunidad para apreciar diferentes muestras artísticas en las que la música, la danza y las artesanías locales son las protagonistas.