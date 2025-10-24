El pueblo del occidente antioqueño que tiene nombre de cacique, un destino con historia y tradición a tres horas de Medellín

Una de las nueve subregiones en las que está dividido el departamento de Antioquia es la occidente, la cual es reconocido por su riqueza histórica y sitios de gran belleza natural como el Páramo de Frontino y los parques naturales nacionales de Las Orquídeas y Paramillo.

Entre los muncipios de esta zona del departamento se encuentra Anzá, ubicado a 96 kilómetros de Medellín, a dos horas y 48 minutos de trayecto en vehículo.

“Esta población está rodeada de exuberante naturaleza, en pleno bosque seco tropical. Es rica en aguas limpias y cristalinas para tomar frescos baños, gracias a su agradable clima cálido”, según señala el portal de turismo Antioquia Travel.

Anzá también es reconocido como un municipio agrícola y ganadero y con herencia de su historia indígena y colonial.

Historia

La Gobernación de Antioquia señala que el territorio donde está ubicado el municipio fue habitado por los indígenas curumé.

“Se puede considerar como uno de municipios los más antiguos del departamento y uno de los de mayor extensión. Más de seis municipios de la actualidad estuvieron en su territorio”, destaca la entidad.

Quebrada La Puria en Anzá, Antioquia. | Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Anzá - Antioquia

A mediados del siglo XVI se llevó a cabo la fundación de un caserío con el nombre de La Fragua debido a que se encontró en aquel sitio una fragua establecida por los aborígenes con el fin de facilitar la acción de ponerle herraduras a sus caballos.

En 1813, Anzá fue erigido como municipio. Recibió este nombre en honor al acique Anzá, el cual habitó en este territorio, según Comfenalco Antioquia

Sitios de interés

Uno de los principales atractivos de Anzá es la cascada Torito, la cual está ubicada a cinco kilómetros de la cabecera municipal en la quebrada La Quiná. “Tiene un caída de agua de casi 20 metros. En este lugar podrá tomar baños, pescar y realizar camping”, señala Antioquia Travel.

Los miradores al río Cauca también son destacados. En ellos se puede disfrutar del paisaje que regala el río Cauca, “conectar con la naturaleza y disfrutar de una suave brisa”.

Otra actividad de esparcimiento relevante es el senderismo, el cual se puede realizar en diferentes senderos ubicados alrededor de la cabecera municipal. Algunos de ellos son caminos de herraduras y rieles, ideales para divertirse y tomar aire.

La pesca deportiva es otra alternativa para disfrutar de Anzá. Se puede llevar a cabo en las diferentes quebradas que hay en el municipio.