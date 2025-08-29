Ubicado en el corazón de Colombia, el Tolima es uno de los departamentos que vale la pena conocer e incluir en un plan de vacaciones. Se caracteriza por ofrecer una mezcla de tradiciones folclóricas, rica gastronomía y una gran biodiversidad.

Este territorio es considerado un paraíso para los amantes del ecoturismo y la aventura. Por ejemplo, el Parque Nacional Natural Los Nevados, que abarca parte del norte del departamento, permite explorar paisajes imponentes, ríos, lagunas y cascadas que lo hacen único.

A esto se suma, la diversidad de climas y ecosistemas que hacen de este destino un lugar ideal para desconectarse y disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión.

Uno de los municipios en donde es posible vivir estas experiencias y que es ideal para los amantes de la naturaleza es Anzoátegui, que fue fundado por un grupo de antioqueños en 1895 como Villa de la Palma, luego cambió a Briceño y desde 1930 tiene su nombre actual. Es un destino ubicado a dos horas y media de Ibagué y ofrece una temperatura promedio de 17 grados centígrados.

Anzoátegui es uno de los destinos para visitar en el Tolima. | Foto: Cortesía: Gobernación del Tolima.

Información de la Gobernación del departamento indica que este lugar cuenta con una gran biodiversidad de especies vegetales, al igual que de aves y con una incalculable riqueza hídrica por la presencia del Nevado del Tolima, de donde nacen dos ríos que lo circundan. Además, los viajeros pueden conocer lagunas y disfrutar de aguas termales.

En el parque principal del pueblo sobresale el monumento al Arriero, representado por un hombre y su mula, símbolo del trabajo del campo.

Lugares de interés

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre y gozan de la naturaleza está la Laguna El Corazón, ubicada a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Es un cuerpo de agua, cuya forma se asemeja a un corazón y por eso lleva ese nombre. Está rodeada de vegetación de páramo como frailejón, velillo y es una gran productora de trucha arco iris.

Otra laguna con la que cuenta el municipio es la Bomboná, la cual está rodeada por afloramientos rocosos y bosques de niebla, velillo, frailejón y pastizales. En ella se puede observar trucha arco iris, patos de páramo y gran cantidad de aves. En este lugar los turistas tienen la posibilidad de realizar senderismo, fotografía, paisajismo, avistamiento de aves, pesca tradicional, cabalgatas y camping.

El Nevado del Tolima es uno de los atractivos naturales que se puede apreciar en Anzoátegui. | Foto: Getty Images

Un cuerpo de agua más se denomina laguna El encanto, que está ubicada en la base del Nevado del Tolima. A su alrededor se aprecian especies como: frailejones, velillo y pastizales. Por allí pasa la ruta que conduce a los termales de cañón. Se puede realizar senderismo, fotografía, avistamiento de aves, cabalgata y camping, de acuerdo con los datos de la Gobernación.

Otro atractivo natural es la Cascada de Río Frío, un complejo de caídas de agua de gran altura y volumen, ubicadas en el cañón que lleva este nombre, el cual tiene condiciones muy agrestes de accesibilidad. Quienes se aventuran a llegar hasta allí pueden hacer torrentismo.